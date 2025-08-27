Presentan en Comodoro "RDC, la nueva era de la moda", que apunta a un antes y un después en la Patagonia

Altamira ECO invita a la comunidad a ser parte de un evento único que marcará un antes y un después en la forma de vivir, crear y consumir moda desde Patagonia y para el mundo: RDC “La Nueva Era de la Moda”, el primer encuentro de este movimiento eco-friendly que busca inspirar un cambio real en la industria y en el estilo de vida.

La iniciativa nace de la convicción de que la ciudad tiene un enorme potencial para desarrollar su propia industria de la moda, apostando al talento de más de 10 diseñadores, influencers, estilistas de la región. y emprendedores locales, y a la vez integrando la mirada de la sustentabilidad y la moda circular.

Este evento reunirá creatividad, innovación y compromiso ambiental en un mismo espacio.

La propuesta es sumarse a una nueva era donde la redecodificación —repensar, rediseñar y reutilizar— se convierte en un pilar esencial de la moda sustentable.

Durante la jornada, los asistentes podrán descubrir colecciones exclusivas, propuestas de moda circular, conectar con personas que comparten las mismas motivaciones y vivir una experiencia interactiva que demuestra que el estilo y el cuidado del planeta pueden ir de la mano.

Este es el momento de ser parte del cambio. RDC “La Nueva Era de la Moda” te invita a abrir tu mirada, renovar tu compromiso a la hora de vestirte, lucir genial sin dejar huella negativa en el ambiente y sumarte al movimiento que está transformando la moda en un acto consciente y responsable.

📅 Fecha: 27 de septiembre

📍 Lugar: Av. Fray Luis Beltrán N°151, B° General Mosconi, KM3, Comodoro Rivadavia,

Chubut

🕒 Hora: 14:30 hr



📞 Contacto: 297 4359026

Link de entradas:

https://cdmticket.ar/27-09-PRIMER-DESFILE-DE-MODA-SUSTENTABLE-/

📧 Mail: rdc.comodoro@gmail.com

📲 Instagram: @rdc.comodoro

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)