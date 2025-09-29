Patagonia Motors desembarca en Comodoro con una propuesta que revoluciona el mercado
La nueva concesionaria multimarca abrió sus puertas sobre la Ruta 3 con una fuerte inversión local. Ofrece un salón exclusivo con autos de todas las marcas y servicios inéditos en la región, como la “consignación virtual” y el sistema “llave contra llave”.
Comodoro Rivadavia suma un nuevo protagonista al mercado automotor. Patagonia Motors inauguró oficialmente su concesionaria en un moderno espacio sobre la Ruta 3 y Golfo San Jorge, con el objetivo de convertirse en un referente para toda la región patagónica.
Un multimarca real
El proyecto, liderado por los socios gerentes Luis Comelli y Mauricio Yaffaldano, nació de una necesidad concreta: evitar que los clientes de Chubut viajen a otras provincias para cambiar sus vehículos.
“Veíamos que mucha gente de Chubut viajaba a Neuquén o a Río Negro para realizar operaciones. El objetivo fue claro: crear un espacio en Comodoro que se convierta en un referente para toda la Patagonia”, explicó Comelli.
La concesionaria se presenta como un multimarca real, con un salón de ventas donde conviven autos 0 km y seminuevos de alta gama —como BMW, Audi y Mercedes Benz— junto a modelos populares de Toyota, Ford, Fiat y Volkswagen.
Servicios innovadores
Más allá de la variedad, la propuesta se diferencia por dos servicios inéditos en la región:
- “Llave contra llave”: el cliente entrega su auto usado como parte de pago y se retira en el momento con su vehículo nuevo.
- “Consignación virtual”: permite vender un auto mientras el propietario lo sigue usando, hasta concretar la operación.
“Buscamos que la gente venga a un lugar lindo, confortable, y que el trámite sea ágil”, resumió Yaffaldano.
Inversión y compromiso local
Con un equipo de 10 empleados, Patagonia Motors no solo apuesta por el crecimiento comercial, sino también por el desarrollo de la región.
“Somos gente de la zona invirtiendo en la zona”, destacó Comelli.
La inauguración contó con la presencia del intendente y una gran concurrencia de público, marcando el inicio de una nueva etapa para el mercado automotor de Comodoro.
📍 Datos de contacto
Patagonia Motors invita a la comunidad a visitar sus instalaciones y conocer las propuestas pensadas para cada necesidad.
- Dirección: Ruta 3 y Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia.
- Instagram: @patagoniamotorscr
- Teléfono: 2976213834