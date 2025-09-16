El Oficial Gordillo, uno de los artistas más queridos del humor argentino, vuelve a Comodoro Rivadavia para celebrar más de dos décadas de trayectoria sobre los escenarios.

Su show “Gordillo, 20 años + 1” propone un repaso cargado de risas, anécdotas y emociones, con el estilo inconfundible que lo convirtió en un clásico de la comedia nacional.

La primera función, prevista para el 📅viernes 10 de octubre a las 20:30 horas en 📌el Teatro María Auxiliadora, ya se encuentra con entradas totalmente agotadas.

Frente a la gran demanda del público, la producción confirmó una nueva función para el 📅sábado 11 de octubre a las 21 horas en el mismo teatro.

Las entradas para esta segunda fecha ya están disponibles a través de www.entradaweb.com.ar

con todas las tarjetas, o de manera presencial en Disquería Merlín (Pellegrini 874, solo en efectivo).

Miguel Martín promete un espectáculo renovado, donde el Oficial Gordillo recorrerá sus personajes, recuerdos y ocurrencias, en un show pensado para compartir en familia y con amigos.

Dos noches para reír a carcajadas en Comodoro Rivadavia con el Oficial Gordillo.