Nuevo Madero Automotores: una nueva era para el automotor en la Patagonia

En una noche espectacular en el barrio La Loma, Madero Automotores celebró la gran inauguración de su nueva sucursal en la esquina de Alem y Rivadavia. La reconocida empresa, única en Comodoro en la venta multimarca de vehículos 0 km y usados premium seleccionados, presentó su “nueva casa” con un evento que reunió a clientes, amigos y a todo el equipo que integra esta gran familia.

La inauguración marca el inicio de una nueva era para el sector automotor en la Patagonia. Nuevo Madero Automotores es un modelo distinto de concesionario multimarca q ue combina experiencia, tecnología, infraestructura y una estructura profesional única en la región.

7 años de historia y crecimiento

Madero Automotores comenzó hace 7 años en la esquina de Alem y Rivadavia, consolidándose como referente en pick-ups y concesionaria multimarca de confianza.

El diseño moderno, la amplia oferta de vehículos y la atención personalizada hacen de Madero Automotores un lugar único en Comodoro.

Con trabajo transparente y continuo, alcanzó dos sucursales firmes y, con la fusión con Zero Automotores, hoy se expande a cuatro sucursales activas, superando las 270 unidades en stock, convirtiéndose en una de las más grandes de la Patagonia.

Innovación tecnológica al servicio del cliente

- CRM LUCY: permite cotizaciones online en tiempo real desde cualquier sucursal, con envío inmediato por WhatsApp.

- Asistente virtual TINA: atiende consultas como una persona real, informa precios y, en su segunda etapa, permitirá aprobar créditos y armar planes de cuotas con solo el DNI.

- Asesor comercial virtual: desarrollado con la imagen del periodista Matías English, que comunica productos y beneficios de manera cercana.

- Nueva página web responsiva: permite navegar el stock, solicitar cotizaciones y acceder a información desde cualquier dispositivo.

Infraestructura y respaldo

- Centro de alistamiento “La Base”: chequeo integral de cada unidad, control de ingresos y egresos del stock y respaldo postventa.

- Enfoque local: stock de pick-ups más grande de la Patagonia, adaptado a la realidad de Comodoro y la cuenca petrolera.

Estructura profesional única en la Patagonia

Madero Automotores inauguró este mes una estructura profesional inédita en la región, que distribuye responsabilidades en departamentos especializados.

Más de 42 familias forman parte del proyecto, en un esquema que incluye:

- Gerencia de Ventas: coordinación de la fuerza comercial con más de 10 asesores, a cargo de Ana Bertolino.

- Departamento de Administración y Finanzas.

- Departamento de Gestoría: con gestión interna y externa.

- Departamento de Contaduría: con sistema contable propio.

- Departamento de Marketing, Innovación y Desarrollo: compuesto por 4 profesionales y liderado por Camila Bas, responsable de la identidad visual de esta nueva etapa.

- Equipo de Mantenimiento: para cada sucursal y un servicio integral desde el barrio industrial.

La nueva sucursal no es solo un punto de venta, sino un espacio diseñado para que los clientes vivan una experiencia integral.

Alianzas estratégicas

La empresa lleva adelante, en el marco de su política comercial, una serie de alianzas estratégicas:

- REMAX: acuerdo que permite entregar un inmueble como parte de pago de un vehículo.

- Referentes nacionales: participación de Álvaro “El Toro” Oroza, influencer del sector, acompañando este lanzamiento.

Perfil bajo, marca fuerte

Los responsables de la fusión mantienen un perfil bajo, dejando a la marca como protagonista.

Madero Automotores se posiciona como referente regional, con innovación, calidad y visión de futuro.

La inauguración

La fiesta se vivió tanto adentro como afuera del local, con una exhibición de camionetas y autos de alta gama, tragos de autor de Ley Seca, el catering de Catherine de RGL y la música en vinilos de un DJ.

Los invitados disfrutaron del ambiente en cómodos livings y en un deck al aire libre. “Fue una semana de mucho esfuerzo, y lo que genera es satisfacción total, estamos todos recontentos y conmovidos por lo que se viene”, expresó Ana, integrante del equipo.

Compromiso con el deporte local

La inauguración también tuvo un espacio para el automovilismo.

Madero mostró el auto de carreras del piloto comodorense Miguel Otero, a quien apoya en el campeonato zonal. “Estoy muy agradecido con toda la gente de Madero por el esfuerzo de estar en el auto de carrera”, señaló el piloto, que viene liderando las últimas competencias.

El equipo anticipa que se vienen “muchos proyectos y novedades” y convoca a seguir sus redes sociales (@MaderoAutomotores_) para no perderse ninguna actualización.

Madero Automotores invita a conocer su nueva casa en La Loma y a encontrar el vehículo que cada cliente está buscando.

Toda la información en su perfil de redes sociales.

📍 Sucursales:

- Casa central: Alem y Rivadavia.- Av. Polonia 546, barrio Roca. - Av. Rivadavia 883

- Av. Monseñor D’ Andrea 1967, barrio Roca

- Sucursal en el Barrio Industrial (La Base, centro de listamiento y mantenimiento).