Mudarse en Comodoro: cómo construir la casa propia sin morir en el intento

Recorrer para encontrar el mejor precio y comprar los materiales, coordinar el flete, volver a la obra sólo para descubrir que hay que salir de nuevo a buscar algo más, recibir un mensaje durante las horas de trabajo sólo para saber que está todo parado porque faltó un material, cosas que fallan, instrucciones que no se entendieron, detalles que se pasan por alto... Todos condimentos que parecen ser "normales" dentro de un proceso de construcción, pero que en realidad no habría por qué padecerlos.

Sin platea, sin movimiento de suelo y en menos de 90 días: cómo tener tu casa en Comodoro ahorrando dinero

"Nosotros hacemos todo, y el cliente no tiene que estar pendiente de ir a comprar materiales, de llevarlos a la obra, de ver si todo está haciéndose como corresponde... Todo eso corre por cuenta nuestra: desde llevar un clavo si hace falta hasta cubrir el flete de los hierros", remarcan desde Viviendas LUDEN, un sistema constructivo europeo, rápido y limpio, con una década de trayectoria en la ciudad.

El sistema de construcción que utilizan no requiere la consolidación de una platea ni movimientos de suelo, es de rápida instalación, y se adapta al medioambiente y al entorno. Los módulos se pueden ensamblar unos con otros, generando así espacios a la medida de las necesidades de cada hogar.

El sueño de la casa propia, en apenas dos meses

"Este sistema permite una obra limpia, sin el desorden de una construcción tradicional en cuanto a acopio de materiales, ladrillos, el polvillo del cemento filtrándose por todos lados... por eso es ideal para ampliaciones y también es muy rápido, en menos de tres meses ya están habitando la nueva estructura", destacan desde Viviendas LUDEN.

Valoran que los materiales utilizados no transmiten humedad ni salitre, son de gran calidad y durabilidad. Esto permite un importante ahorro futuro ya que no se debe invertir en su mantenimiento en los años venideros, teniendo así una estructura para toda la vida.

Junto con la rapidez en la construcción, la versatilidad es uno de sus puntos fuertes: "Se puede construir un segundo piso sobre una casa que se construyó sin prever esta posibilidad, ya sea porque no soportaría el peso o porque tiene techo de chapa. En estos casos se arma una estructura con una losa de hierro y se conecta una escalera para hacerla parte de la misma vivienda, o ser una completamente independiente".

Con su sistema modular que se acopla perfectamente, se adapta y se expande en función de cada necesidad, las posibilidades son infinitas. "Tenemos tres medidas de módulos, se pueden ensamblar y son para toda la vida: no hay que reemplazar nada, no se oxidan, no hay humedad... son estructuras que no requieren ningún tipo de mantenimiento, pintar cada 10 años en todo caso", destacan.

COMO SON LAS VIVIENDAS LUDEN

Se trata de un sistema de módulos diseñados para ensamblarse a la medida de cada necesidad. Se montan sobre un sistema de pilotes sin necesidad de ejecutar una platea ni realizar movimientos de suelo.

“Lo más importante en una construcción en seco es la estructura: tiene que ser sólida, resistente a fuertes vientos y no tiene que tener vibraciones. Si vibra todo los materiales que forran la misma se deterioran”, explican desde Viviendas LUDEN.

"Nuestras estructuras son construidas con perfiles C unidos en forma de tubos y totalmente soldadas, lo que hace que trabajen como una sola pieza, esto las convierte en una jaula sólida e inamovible. Por lo tanto los materiales fijados a la estructura permanecen fijos e inalterables. Todo esto hace a la vida útil de la construcción".

OPCIONES DE ENTREGA

Hay tres opciones de entrega al elegir una vivienda LUDEN:

✅Llave en mano: completamente lista para mudarse

✅Intermedio: estructura con forrado exterior y piso

✅Estructura: sólo la estructura, y queda perfectamente lista para continuar en cualquier momento con la etapa siguiente.

VALORES POR MÓDULO Y OPCIONES DE ENTREGA

Desde la empresa destacaron que el precio de la estructura sola está en promoción hasta el 31 de Diciembre 2022, con una rebaja del 15%.

🏠 Módulo 21 m2 de 6 m x 3.5 m.

Llave en mano: $ 5.460.000.

Intermedio: $ 4.477.000.

Estructura: $ 2.730.000.

🏠 Módulo 26 m2 de 7.50 x 3.50 m.

Llave en mano: $ 6.760.000.

Intermedio: $ 5.540.000.

Estructura: $ 3.380.000.

🏠 Módulo 31 m2 de 9 m x 3.50 m.

Llave en mano: $ 7.860.000.

Intermedio: $ 6.450.000.

Estructura: $ 3.930.000.

Todos los valores incluyen los materiales

FORMA DE PAGO

La forma de pago es con una entrega del 50% al momento de contratar, y saldo en un pago a los 30 días y otro a los 60 días contra entrega de la obra.

Como beneficio promocional este fin de año, ese 50% restante se puede realizar hasta en 8 cuotas, y se puede tomar un vehículo en parte de pago.

Generalmente el plazo de obra es de 60 días.

