Muchas veces, suele decirse cuando mayor es el desafío o el reto, mayor es la satisfacción de alcanzarlo. Pasa en muchos órdenes y por supuesto también en la industria de la construcción.

Se trata de un rubro en el que tanto arquitectos como constructores, maestros mayores de obra como incluso albañiles, muchas veces escuchan por parte de sus clientes pedidos que inicialmente parecen imposibles.

Y así surge con fuerza el concepto de “casas difíciles”.

Y muchos de estos profesionales o técnicos suelen dejar de lado estos pedidos, y finalmente las familias terminan por rendirse y dejar de pensar en esas ideas, con resignación.

De esta forma, la desilusión pasa a ser un componente fuerte que pasa a regir las conductas, al tener que habituarse a seguir viviendo en un lugar que no es el soñado y para el que se había puesto mucha energía o ilusiones.

No hay casas difíciles

Sin embargo, ante esa tendencia al “facilismo” de muchos profesionales de la construcción que eligen decir que determinada ampliación de una casa no puede realizarse por ser extremademante dificil desde el costo o la implementación, hay una alternativa.

Una alternativa muy cercana a las familias de Comodoro Rivadavia.

Se trata del concepto Luden, que en los últimos meses terminó aportando soluciones a decenas de familias que confiaron en esa empresa para realizar construcción modular con todos los beneficios de los métodos tradicionales, pero con menor costo, tiempo de implementación, suciedad de obra, demoras por roces entre gremio y finalmente la “llave en mano”.

EL CONCEPTO LUDEN

Viviendas Luden se especializa, por su técnica propia desarrollada de una modalidad innovadora, en la “hazaña” de resolver casas difíciles.

Así, por ejemplo, desde la empresa se cuenta con experiencia y soluciones para, por ejemplo, construir en techos de chapa o superficies irregulares.

¿Cómo se logra?

El método para estos casos de construcción modular se denomina soldadura reticular y es una especialización de Viviendas Luden.

Como se sabe, el sistema de construcción de Viviendas LUDEN cuenta con varias ventajas comparativas: no requiere la utilización de platea ni movimientos de suelo, es de rápida instalación, y se adapta al medioambiente y al entorno.

Una alternativa para acceder a una vivienda en Comodoro con opciones de financiación

Los módulos se pueden ensamblar unos con otros, generando así espacios a la medida de las necesidades de cada hogar.

Acá radica otro de los grandes beneficios de este sistema constructivo: teniendo un lote, se puede arrancar con la construcción de un módulo de 21 metros cuadrados por ejemplo, y luego, en la medida de las posibilidades, ir agregando otros módulos a medida hasta ir haciendo la casa soñada.

Los materiales utilizados no transmiten humedad ni salitre, son de gran calidad y durabilidad. Esto permite un importante ahorro futuro ya que no se debe invertir en su mantenimiento en los años venideros, teniendo así una estructura para toda la vida.

"Llevamos una década construyendo en la zona bajo este sistema europeo que permite una obra limpia, sin el desorden de una construcción tradicional en cuanto a acopio de materiales, ladrillos, el polvillo del cemento filtrándose por todos lados... por eso es ideal para ampliaciones", destacan desde la empresa.

"Además se puede construir un segundo piso sobre una casa que se construyó sin prever esta posibilidad, ya sea porque no soportaría el peso o porque tiene techo de chapa. En estos casos se arma una estructura de hierro con una losa y se conecta una escalera para hacerla parte de la misma vivienda, o ser una completamente independiente", detallan, valorando su versatilidad.

La rapidez constructiva es otro de los puntos fuertes: "Es posible tener una casa de 70 metros cuadrados, lista desde cero, completamente habitable, en un par de meses... En general las entregamos antes de los 90 días".

La “llave en mano”, la forma más segura de programar la construcción de una vivienda

"Tenemos tres medidas de módulos, se pueden ensamblar, son muy versátiles y son para toda la vida: no hay que reemplazar nada, no se oxidan, no hay humedad... son estructuras para toda la vida que no requieren ningún tipo de mantenimiento, pintar cada 10 años en todo caso".

CÓMO SON LAS VIVIENDAS LUDEN

Se trata de un sistema de módulos diseñados para ensamblarse a la medida de cada necesidad. Se montan sobre un sistema de pilotes sin necesidad de ejecutar una platea ni realizar movimientos de suelo.

“Lo más importante en una construcción en seco es la estructura: tiene que ser sólida, resistente a fuertes vientos y no tiene que tener vibraciones. Si vibra todo los materiales que forran la misma se deterioran”, explican desde Viviendas Luden.

"Nuestras estructuras son construidas con perfiles C unidos en forma de tubos y totalmente soldadas, lo que hace que trabajen como una sola pieza, esto las convierte en una jaula sólida e inamovible. Por lo tanto los materiales fijados a la estructura permanecen fijos e inalterables. Todo esto hace a la vida útil de la construcción".

FORMA DE PAGO HABITUALES

Sin contar con la promoción especial de marzo, la forma de pago es con una entrega del 50 % al momento de realizar el contrato.

A los 30 días se abona el 25% del saldo restante, y a los 60 días el otro 25% contra entrega de la obra.

Pero muy importante: 👉Sobre el saldo final, luego del pago del 50 por ciento al contado, se pueden pactar más cuotas.

Ahora, de manera especial, Viviendas Luden ofrece, con el pago de un módulo de contado, financiar un segundo módulo en hasta 12 cuotas.

