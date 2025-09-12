Llega a Comodoro la banda tributo a Genesis y Phil Collins más importante del país

El mes de septiembre tendrá un cierre a puro rock sinfónico en la Patagonia. La agrupación Los Endos, reconocida por recrear con precisión la música de Genesis y Phil Collins , se presentará el 📅 sábado 20 de septiembre en Comodoro Rivadavia, en el Teatro Español.

Será una oportunidad única para que el público local reviva en vivo los clásicos que marcaron las décadas del ’70, ’80 y ’90.

Gira Patagónica 2025

El tour incluye tres fechas en la región, y para cada una se puede comprar entradas en los siguientes puntos:

📌 18 de septiembre – Puerto Madryn (Auditorium Madryn)

📌19 de septiembre – Trelew (Teatro Español)

📌20 de septiembre – Comodoro Rivadavia (Teatro Español)

De esta manera, la banda llegará a los principales escenarios de la zona, acercando un show que ya recorrió distintos puntos del país y que promete un viaje sonoro por los grandes momentos de Genesis y los éxitos solistas de Phil Collins.

Un repertorio que marcó generaciones

Formados en 2012, Los Endos interpretan con fidelidad canciones inolvidables como That’s All, Home by the Sea, Invisible Touch, Jesus He Knows Me, Follow You Follow Me, In the Air Tonight, Easy Lover y Against All Odds, entre muchas otras.

El espectáculo alterna pasajes del rock progresivo con los hits más populares de los ’80, evocando la estética y la fuerza de las presentaciones originales de Genesis y Phil Collins, íconos de la historia del rock mundial.

Los músicos

La banda está integrada por:

Adrián Miranda (voz y percusión)

Juan Manuel Dieguez (teclados y vocoder)

Nicolás Fontimpe (bajo y coros)

Federico Fontimpe (guitarras y coros)

Gerardo Díaz (batería)

Todos ellos son profundos conocedores de la obra de Genesis y Phil Collins, y transmiten esa pasión en cada concierto.

Entradas y más información

Las entradas para el show en Comodoro estarán disponibles en los puntos de venta habituales del Teatro Español y en plataformas digitales de ticketing.

Los Endos garantizan una experiencia inmersiva para fanáticos y nuevos oyentes, con un espectáculo que combina música, puesta en escena y la emoción de volver a escuchar en vivo los himnos de una de las bandas más influyentes de la historia.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)