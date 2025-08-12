Las soluciones rápidas y seguras para la salud que se pueden alcanzar en Comodoro a partir de un área de cirugía general especializada

Desde el Altamira Instituto Médico se resaltó que muchas veces una intervención quirúrgica no tiene por qué significar largas internaciones o recuperaciones complicadas" sino que "gracias a los avances en la medicina y a la infraestructura del centro hoy es posible resolver distintos problemas de salud de forma ambulatoria, con la misma seguridad y eficacia que en un quirófano tradicional".

La cirugía general es una especialidad que abarca el diagnóstico y tratamiento de un amplio abanico de afecciones.

"En Altamira, nos enfocamos en prácticas que mejoran la calidad de vida y que, en la mayoría de los casos, permiten que el paciente vuelva a su casa el mismo día", destacaron.

Entre los procedimientos más comunes que se realizan se encuentran la extracción de

quistes en ovarios, la remoción de verrugas y la extirpación de lunares, siempre bajo la

supervisión de un equipo médico especializado y con el respaldo de tecnología de última

generación".

Detrás de cada intervención hay profesionales comprometidos y cercanos, que acompañan al paciente en todo el proceso: desde la primera consulta, hasta el alta médica.

En el servicio de cirugía general de Altamira contamos con Dr. BARBETTA, José María Dra. FERREYRA DE CARPIO, Luciana Dr. MORON, Mario Dra. VAN ZANDWEGHE Paola, reconocidos por su experiencia y por brindar una atención personalizada que combina técnica, calidez y respeto por el tiempo del paciente.

Además de la seguridad y la precisión, uno de los grandes beneficios de este tipo de cirugías es la rapidez en la recuperación. Menos tiempo en el quirófano, menos días de reposo y más tiempo para volver a la rutina.

“En Altamira creemos que cuidar la salud también es cuidar el tiempo y el bienestar de cada paciente. Por eso trabajamos para que cada intervención sea una experiencia segura, eficiente y lo más cómoda posible”, agregaron.

Comodoro Rivadavia CHUBUT - Av. Alsina 266

Comodoro Rivadavia, Chubut - Av. José Ingenieros 1205



(Contenido patrocinado elaborado por un periodista de ADNSUR)