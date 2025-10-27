Las mejores soluciones para afrontar el traumático verano en Comodoro: tanques y bombas para que nunca falte agua

El verano se acerca, y con él vuelve un problema que los comodorenses conocen de memoria: los cortes y la falta de presión de agua. Para anticiparse a esa situación, Seta TV visitó Distribuidora FEDEMAR, ubicada en Fontana 1795, diagonal a Ciudad Judicial, donde Alberto, su responsable, mostró las alternativas más efectivas para asegurar el abastecimiento domiciliario.

Tanques de agua: la reserva que garantiza tranquilidad

La primera recomendación es contar con un tanque domiciliario adecuado. En FEDEMAR ofrecen dos tipos principales:

Tanques bicapa, una opción económica y funcional.

Tanques tricapa, con mayor espesor y durabilidad, por solo un 20% más de costo.

El tamaño ideal para uso familiar es el de 600 litros, y el local brinda asesoramiento completo sobre instalación, conexiones roscadas o sistemas modernos de fusión de agua.

Bombas: potencia y presión asegurada

Comodoro crece, y con ello también los problemas de presión. En FEDEMAR se puede encontrar una amplia variedad de bombas, cada una pensada para una necesidad distinta:

Bomba periférica: la más utilizada en hogares, compacta y de medio HP. Ideal para aumentar la presión en cocina y baño.

Bomba centrífuga: recomendada para mayor caudal o altura.

Bombas sumergibles: diseñadas para pozos o instalaciones especiales.

Uno de los testimonios recogidos durante la visita de Seta TV fue contundente: “Instalamos una bomba periférica y cambió completamente la dinámica familiar. Ahora el agua sale con fuerza en toda la casa”.

Asesoramiento experto y variedad total

Con más de 20 años de experiencia, FEDEMAR se distingue por su atención personalizada. “Nuestro objetivo es que el cliente se sienta satisfecho. Todo lo que busca, lo tenemos”, destacó Alberto.

El local trabaja con arquitectos, ingenieros y particulares, ofreciendo descuentos especiales para obras y un catálogo enorme de productos:

Grifería, accesorios y herramientas profesionales (Hamilton, entre otras marcas).

Materiales de instalación en polietileno, polipropileno y cloacas Duratop.

Pinturas, cerraduras, bulonería, selladores y lubricantes.

Visitá FEDEMAR y preparate para el verano

Evitar los problemas de agua es posible con planificación y asesoramiento. En FEDEMAR se encuentra calidad, experiencia y atención personalizada para cada necesidad.

📍 FEDEMAR Distribuidora

Dirección: Fontana 1795 (Diagonal a Ciudad Judicial)

Teléfono: (0297) 446-4449

WhatsApp: 297 538-2336

Horarios: lunes a viernes de 9 a 17 h / sábados de 9 a 13 h.

(Contenido patrocinado elaborado por un periodista de ADNSUR)