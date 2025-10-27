El verano se acerca, y con él vuelve un problema que los comodorenses conocen de memoria: los cortes y la falta de presión de agua. Para anticiparse a esa situación, Seta TV visitó Distribuidora FEDEMAR, ubicada en Fontana 1795, diagonal a Ciudad Judicial, donde Alberto, su responsable, mostró las alternativas más efectivas para asegurar el abastecimiento domiciliario.

❗Recibí las alertas de cortes de agua AL INSTANTE directamente en tu celular 📲 HACÉ CLICK ACÁ y sumate a la Comunidad de ADNSUR

“Ya empezó el movimiento del verano, y la gente viene a prepararse con tiempo”, explicaron desde FEDEMAR.

Las mejores soluciones para afrontar el traumático verano en Comodoro: tanques y bombas para que nunca falte agua
Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Tanques de agua: la reserva que garantiza tranquilidad

La primera recomendación es contar con un tanque domiciliario adecuado. En FEDEMAR ofrecen dos tipos principales:

  • Tanques bicapa, una opción económica y funcional.
  • Tanques tricapa, con mayor espesor y durabilidad, por solo un 20% más de costo.

El tamaño ideal para uso familiar es el de 600 litros, y el local brinda asesoramiento completo sobre instalación, conexiones roscadas o sistemas modernos de fusión de agua.

Las mejores soluciones para afrontar el traumático verano en Comodoro: tanques y bombas para que nunca falte agua

Bombas: potencia y presión asegurada

Comodoro crece, y con ello también los problemas de presión. En FEDEMAR se puede encontrar una amplia variedad de bombas, cada una pensada para una necesidad distinta:

  • Bomba periférica: la más utilizada en hogares, compacta y de medio HP. Ideal para aumentar la presión en cocina y baño.
  • Bomba centrífuga: recomendada para mayor caudal o altura.
  • Bombas sumergibles: diseñadas para pozos o instalaciones especiales.
Las mejores soluciones para afrontar el traumático verano en Comodoro: tanques y bombas para que nunca falte agua
Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Uno de los testimonios recogidos durante la visita de Seta TV fue contundente: “Instalamos una bomba periférica y cambió completamente la dinámica familiar. Ahora el agua sale con fuerza en toda la casa”.

Asesoramiento experto y variedad total

Con más de 20 años de experiencia, FEDEMAR se distingue por su atención personalizada. “Nuestro objetivo es que el cliente se sienta satisfecho. Todo lo que busca, lo tenemos”, destacó Alberto.

El local trabaja con arquitectos, ingenieros y particulares, ofreciendo descuentos especiales para obras y un catálogo enorme de productos:

Las mejores soluciones para afrontar el traumático verano en Comodoro: tanques y bombas para que nunca falte agua
“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta
  • Grifería, accesorios y herramientas profesionales (Hamilton, entre otras marcas).
  • Materiales de instalación en polietileno, polipropileno y cloacas Duratop.
  • Pinturas, cerraduras, bulonería, selladores y lubricantes.

Visitá FEDEMAR y preparate para el verano

Evitar los problemas de agua es posible con planificación y asesoramiento. En FEDEMAR se encuentra calidad, experiencia y atención personalizada para cada necesidad.

Las mejores soluciones para afrontar el traumático verano en Comodoro: tanques y bombas para que nunca falte agua

📍 FEDEMAR Distribuidora

  • Dirección: Fontana 1795 (Diagonal a Ciudad Judicial)
  • Teléfono: (0297) 446-4449
  • WhatsApp: 297 538-2336
  • Horarios: lunes a viernes de 9 a 17 h / sábados de 9 a 13 h.
  • IG: 
Distribuidora FEDEMAR | Artículos de ferretería en Instagram: "En Fedemar, la diferencia está en la atención 💬 Acá no solo vendemos productos… ¡brindamos soluciones! 🔧 En Distribuidora Fedemar sabemos que cada cliente tiene una necesidad distinta, por eso te asesoramos para que encuentres exactamente lo que necesitás para tu obra, instalación o negocio. Nuestro equipo está listo para ayudarte con conocimiento, buena onda y experiencia 💪 📍Pasá por el local o escribinos por WhatsApp y viví la atención personalizada que nos distingue."

(Contenido patrocinado elaborado por un periodista de ADNSUR)

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer