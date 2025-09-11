Lácteos Luz Azul reinauguró su local en Comodoro con promos, degustaciones y propuestas para toda la familia

La reconocida cadena Luz Azul vivió una verdadera fiesta en Comodoro Rivadavia con la reinauguración de su local en la esquina de Rivadavia y Viamonte, en pleno barrio La Loma.

Con una movida festiva y gran acompañamiento de vecinos y clientes, la marca reafirmó su compromiso de acercar productos directos de fábrica al mejor precio posible, consolidando su presencia en la Patagonia.

“Vemos un potencial increíble en Comodoro. Esta es la sucursal más austral de la empresa y queremos que cada cliente pueda disfrutar de la calidad de nuestros quesos, fiambres y picadas, con precios accesibles todo el año”, destacaron desde la firma durante la reapertura.

La franquicia está a cargo del reconocido comerciante local Edgardo Vento, responsable de la pizzería Zio Angelo, en una clara demostración de una apuesta por el comercio de la ciudad, y brindar empleo a comodorenses, en un camino constante de inversión en la localidad.

Una propuesta para todos los gustos

En el renovado local se pueden encontrar:

Quesos especiales y tradicionales: muzzarella, pategrás, fontina, sardo estacionado y variedades saborizadas.

Fiambres de primera calidad y salamines artesanales.

Sales gourmet y productos para picadas que combinan maní japonés, quesos y embutidos.

Dulce de leche, jugos exprimidos y opciones para todos los paladares.

Picadas listas para compartir desde dos hasta seis personas, armadas con diferentes combinaciones.

“Nuestra fortaleza es la relación precio-calidad, la provisión constante durante todo el año y la atención personalizada. Queremos que cada cliente vuelva, porque encuentra variedad, servicio y un producto que no falla”, remarcaron los responsables de la franquicia.

Promociones vigentes

El local mantiene todas las promos que hicieron de Luz Azul un clásico:

Martes de jubilados: 15% de descuento.

21% de descuento en productos seleccionados.

Promos especiales en medias hormas de queso y combos de picadas.

Horarios y atención

La sucursal abre 📌de lunes a sábados, de 10 a 14 y de 16 a 21 horas, siempre con atención personalizada y asesoramiento para elegir el mejor producto según la necesidad del cliente.

Una empresa nacional con mirada en la región

Con decenas de franquicias en distintas ciudades del país, Luz Azul es una empresa argentina que ha logrado crecer gracias al acompañamiento mutuo entre la marca y sus franquiciados. El desembarco y consolidación en Comodoro no es casual: la firma eligió la ciudad por su dinamismo y por el gran acompañamiento de la comunidad.

“Luz Azul es una empresa que busca que el producto llegue al menor precio posible a todo el mundo, todo el año. En Comodoro hay una oportunidad enorme y queremos estar cerca de cada familia con lo mejor de nuestra producción”, aseguraron los representantes de la marca.

Contacto

📍 Dirección: Rivadavia y Viamonte, Barrio La Loma, Comodoro Rivadavia.

🕒 Horarios: Lunes a sábados de 10 a 14 y de 16 a 21 hs.

📲Teléfono para pedidos y consultas: +54 9 2974 24-0321

📲 Instagram: @lacteosluzazul