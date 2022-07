La primera clínica de Medicina Estética en Comodoro y la Patagonia cumplió 5 años

Desde el 2017, Clínica Fonseca, comenzó como un proyecto que no se había explorado en la ciudad. Se animaron y hoy, después de casi 5 años, continúan creciendo en un espacio que cumple grandes estándares de calidad, con la oferta de procedimientos, equipamiento y profesionales más distinguidos del país.

"Soy de los que piensa firmemente que la medicina no es una carrera que se elige, es una carrera que te elige a vos, y que -al menos en mi caso- sabía que iba a ser médico desde que tengo uso de razón", dijo el doctor Matheus Fonseca, director General de Clínica Fonseca.

El doctor Fonseca siempre estuvo muy ligado "a la apreciación del arte de la figura humana", particularmente del rostro, entonces, siempre indagó y se formó dentro de la estética y la belleza en sí. "Estas últimas, las entiendo como un estilo de vida y como parte del día a día. No simplemente como algo superficial para que los otros miren", resaltó.

FORMACIÓN PROFESIONAL

"Me recibí de médico en el año 2012, habiendo pasado por Estados Unidos y otros intercambios durante la carrera, luego empecé la pos graduación en Medicina Estética, y varias subespecializaciones en varios países", mencionó Matheus.

A lo largo de su carrera, el director de la clínica fue identificando áreas específicas del rostro, y en paralelo, buscaba en qué lugar del mundo estaba el mejor profesional para formarme en eso. De esa forma, fue participando de formaciones intensivas en cada uno de los procedimientos que se pueden realizar en esta zona en particular (rostro).

"La estética y la belleza exterior es realmente el reflejo de algo un poco más interno, pero que también puede transformarse desde el exterior hacia el interior.

Para Fonseca, la estética es una forma de vida, va más allá de lo que se pueda ver, también es lo que se siente. "Cuando yo me miro al espejo siento, no veo simplemente", valoró.

"Actualmente soy speaker de distintos laboratorios internacionales, tanto para inyectables como para tecnologías, soy docente de la carrera de Medicina Estética de la Asociación Médica. Formo parte de distintas sociedades internacionales, tanto de medicina estética como de dermatología", detalló el profesional médico.

EL SURGIMIENTO DE CLÍNICA FONSECA

"Como todo en mi vida, la clínica nace de una pasión, sobre todo de una cuestión de propósito personal y por qué no decirlo 'un reto'. La realidad es que, mientras todo mi alrededor decía que no era posible encararlo de la forma en la que yo quería hacerlo, 'yo creí en mí, y aposté a Comodoro Rivadavia, por eso nació Clínica Fonseca hace cinco años'", relató el director.

En la actualidad, Clínica Fonseca es referencia, de procedimientos, con los mejores productos, las mejores tecnologías, una apuesta constante, con la promesa de actualizarse y dentro de poco "tendrá muchas novedades".

"Siempre que me preguntan ¿por qué Comodoro Rivadavia? Mi respuesta es ¿por qué no Comodoro Rivadavia?. La ciudad me dio muchas oportunidades, me ayudó a crecer y ocupar el lugar que hoy ocupo. No solamente en Argentina, sino en el mundo y mi forma de poder retribuir a eso es seguir apostando a esta ciudad", destacó.

El edificio se divide entre gabinetes de cosmiatría, salas de procedimientos y la más efectiva tecnología médica. Tratamientos innovadores, productos importados, técnicas novedosas de la mano de profesionales no solo expertos en su área sino con posgrados y capacitaciones en Londres, Barcelona, Estambul, Sao Paulo, Miami, Nueva York y Buenos Aires.

SORTEO ANIVERSARIO

En cuanto al sorteo, es un momento de festejo para con sus clientes. "Son cinco años de Clínica Fonseca, un lugar que más allá de que sea mi espacio de trabajo, es mi hogar en el que paso el mayor tiempo de mi vida. Disfrutando de hacer esto que amo y me pareció una buena forma de compartirlo y regalar", señaló el doctor.

"Participen, que estaré muy feliz de recibir a los ganadores y darles lo mejor de mí para que tengan una linda experiencia". Doctor Matheus Fonseca