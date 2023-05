La nueva joya de los helados premium ya está en Comodoro Rivadavia

Una dulce sorpresa llegó hace unos meses a Comodoro Rivadavia de la mano de “Los Amores”, la heladería más reciente que ha abierto sus puertas en la calle Rivadavia.

Esta “joya helada” es parte de una prestigiosa franquicia con 50 años de antigüedad y cuenta con 120 sucursales en todo el país.

Desde su inauguración, deleitó a los amantes de los helados de calidad premium con más de 57 sabores exquisitos y una amplia variedad de opciones aptas para todos los gustos, incluso para aquellos con necesidades alimentarias especiales, como celiacos, veganos y diabéticos.

Ubicada en el número 559 de Av. Rivadavia, y frente al conocido jardín “El Trencito”, esta heladería se ha convertido rápidamente en un lugar de encuentro para los residentes y visitantes de la zona.

Su elegante decoración y ambiente acogedor invitan a disfrutar de una experiencia única donde los sabores gourmet se mezclan con el aroma irresistible del café recién hecho.

Con un horario amplio, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y extendiéndose hasta las 2 de la mañana los viernes y sábados, esta heladería se ha convertido en el lugar perfecto para “disfrutar de un dulce capricho o una taza de café reconfortante en cualquier momento del día”.

El extenso menú de helados premium ofrece una amplia gama de sabores que deleitarán a los paladares más exigentes.

Desde los clásicos como el chocolate y la vainilla, hasta opciones más atrevidas y novedosas como maracuyá, dulce de leche con bombones rellenos y el mejor pistacho. Además, ofrece otras opciones como batidos, paletas, postres y alfajores helados.

Pero esta heladería no solo se limita a la excelencia helada, también ofrece una variedad de opciones de cafetería para aquellos que buscan un buen café. Desde el clásico corto hasta deliciosos capuchinos y el mejor affogatto con una presentación impecable, los amantes del café encontrarán su bebida preferida aquí, la que podrán acompañar de tostados, medialunas, sacramento de jamón y queso entre otras opciones.

Si bien esta heladería es nueva en la zona, ha llegado con una reputación sólida respaldada por décadas de experiencia y éxito en distintos puntos del país. Su enfoque en la calidad premium, la atención al detalle y la satisfacción del cliente la distinguen de otras heladerías en la ciudad.

“Acercate a disfrutar los sabores más deliciosos y auténticos que esta heladería tiene para ofrecer. Ya sea que estés buscando un capricho dulce o una pausa reconfortante con una taza de café, esta heladería te brindará una experiencia única que querrás repetir una y otra vez”, se invitó.

“Y si no tenés ganas de salir de casa llamá a nuestro delivery al cel / whatsapp 297- 4368686 , hacé tu pedido y lo llevamos a domicilio en zona sur , centro y norte ( hasta km 4 ).También trabajamos con Pedido Ya y Rappi”.

Los amores

Los Amores está ubicada en pleno centro de Comodoro, en Rivadavia 559

Atención, horario corrido de 11 a.m a 1 a.m. - Viernes y Sábados hasta las 2 a.m.

Los 7 días de la semana.

