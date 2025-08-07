La nueva era del transporte llegó a la Patagonia con comodidad y tecnología de vanguardia de la mano de un camión único

Fiorasi Iveco, en un esfuerzo conjunto con la marca, desplegó una experiencia de tres días que combinó capacitación y la esperada exhibición de este vehículo de última generación.

La presentación atrajo a una multitud de transportistas y empresarios, con asistentes llegando desde diversas localidades de la Patagonia, incluyendo Perito Moreno, Caleta Olivia, el norte de Santa Cruz y la zona de la Cordillera, e incluso la propia Comodoro, demostrando el gran interés y la expectativa que generaba este lanzamiento en el mercado argentino.

Los organizadores expresaron su satisfacción por la exitosa convocatoria, destacando que los asistentes pudieron participar de una prueba dinámica y subirse al camión.

Un gigante pensado para el confort y la eficiencia

El Iveco S-Way es un producto que era "muy esperado por nuestros clientes y por el mercado argentino".

Se posiciona como la "máxima expresión de tecnología, seguridad y eficiencia operativa".

Pensado específicamente para el transporte de larga distancia, se ofrece en varias configuraciones con distintos tipos de suspensión y cuenta con un motor de 13 litros.

La transmisión, ya conocida en vehículos de producción nacional, es completamente automatizada, lo que prioriza el consumo de combustible y previene roturas en este segmento de vehículos pesados.

Uno de los aspectos más destacados por quienes ya tuvieron la oportunidad de conocerlo es el confort y la amplitud de la cabina.

El diseño interior es envolvente, con un tablero y comandos ergonómicos, buscando que el espacio sea "el propio de un trabajador que está tanto tiempo en la ruta".

La cabina ofrece una comodidad excepcional, con una cucheta que fue descrita como "mejor que la cama de mi casa", y un conductor de 1.84 metros de altura puede permanecer de pie cómodamente en su interior. Además, cuenta con pantalla táctil, múltiples compartimentos y una generosa cantidad de puntos de iluminación tanto en la zona de trabajo como en el área de descanso. El S-Way es considerado el "tope de gama" de Iveco, sin una versión de entrada, y viene "robustecido con todo opcional que existe".

Seguridad al máximo nivel con ADAS de Tercera Generación

La seguridad es un pilar fundamental en el diseño del S-Way. El camión cuenta con ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor) de tercera generación. Entre sus sistemas de asistencia, se incluyen:

• Control de estabilidad

• Sistema de frenado de emergencia

• Alerta de separación de carril

• Control crucero adaptativo

• Sistemas que alertan el cansancio del chófer

• Asesoramiento para una correcta utilización de los periféricos, buscando la mayor eficiencia posible del viaje

Esta dotación tecnológica lo convierte en un vehículo "extremadamente seguro", ofreciendo asistencia tanto durante el viaje como en tiempo real para mejorar la conducción.

La llegada del Iveco S-Way representa un paso adelante en el transporte pesado, ofreciendo a los transportistas patagónicos y de toda Argentina una herramienta robusta, segura y altamente eficiente, especialmente crucial para las extensas rutas de la región.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)