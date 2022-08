La innovadora propuesta de Natania con financiación post entrega hasta en 96 meses

Grupo Ecipsa, a través de su marca Natania, lanzó Plan Plus en las 9 provincias donde opera, una nueva propuesta que ofrece el acceso a casas, departamentos y dúplex, terminados y en construcción, con anticipo mínimo del 20% y el resto del valor financiado en cuotas por la misma empresa.

“Diseñamos un plan adaptado a las principales necesidades de los clientes al momento de llevar adelante una inversión inmobiliaria que se caracteriza por la simpleza y facilidad para acceder a la financiación, el respaldo que brinda la empresa y la posibilidad de continuar pagando luego de la posesión”, explica Ezequiel Bonomo, Gerente Corporativo Comercial.

Entre los beneficios que ofrece el sistema, se destaca la posibilidad de que el cliente pueda mudarse al haber cumplido un porcentaje del valor y, de esta manera, ya viviendo en su propiedad, continuará abonando el saldo en cuotas. El inmueble puede adquirirse en distintos grados de avance: en pozo, en construcción e inclusive productos terminados con un saldo del 50% en hasta 96 cuotas.

Cinco opciones de inversiones “sencillas” para proteger los pesos y escapar de la inflación

“Creemos que es una gran alternativa para las personas que actualmente alquilan ya que pueden mudarse a su vivienda y transformar ese costo de alquiler en una inversión”, comenta Juan Pablo Mena, Gerente de Ventas.

Plan + en Comodoro Rivadavia

Desde este mes los clientes que quieran comprar en Comodoro Rivadavia podrán elegir un departamento en la Torre Natania 78 que se erigirá en la calle Dorrego al 1045.

Natania 78, será un gran edificio con 3.052 m2 donde se prevé la construcción de 32 unidades y 24 cocheras en una ubicación privilegiada. Las áreas destinadas a departamentos se plantean en 12 niveles, ubicando en 1º y 2º piso departamentos a frente y en los siguientes niveles, 3º a 12º piso, departamentos frente y contrafrente.

Mes de las Infancias: Luque participó de los festejos en los barrios Máximo Abásolo y Km.5

Actualmente el precio para acceder a un departamento, con cochera y baulera incluidos, es de $31 millones de pesos en adelante, con un anticipo mínimo de $9.5 millones de pesos.

Para más información o consultas, completá el siguiente formulario con tus datos y un Asesor de Natania se comunicará con vos a la brevedad: https://bit.ly/3PG56OU