La Granja de Zenón llega a Comodoro con su nueva aventura que recorre el mundo: “La búsqueda del tesoro”

La magia de La Granja de Zenón desembarca en Comodoro Rivadavia con un show renovado que promete diversión y sorpresas para toda la familia. El domingo 14 de septiembre se realizarán dos funciones, a las 17 y 19.30 horas, en el Teatro María Auxiliadora, ideal para toda la población de Comodoro, Rada Tilly y la región.

La obra, titulada “La búsqueda del tesoro”, invita a chicos y chicas a ponerse el sombrero de exploradores para acompañar a Bartolito, Zenón, Yamila y todos sus amigos en una misión especial: recuperar un tesoro misterioso que guarda un gran huevo con tres deseos. Cuando el tesoro desaparece inesperadamente, los protagonistas deben resolver enigmas y superar desafíos, con música y canciones que ya son un clásico entre el público infantil.

Un histórico supermercado volvió después de décadas y apunta a llegar a toda la Patagonia

Con 12 personajes en escena, una pantalla LED de 120 metros, efectos especiales y una puesta de nivel internacional, la propuesta creada por Kuky Pumar. se distingue de una obra de teatro tradicional para convertirse en una verdadera experiencia interactiva.

“Queremos que las familias vivan un show único, que cuando se abra el telón sientan que están frente a un espectáculo de gran escala, de calidad internacional, como los que se ven en Broadway”, destacó el productor general Fabio Petrucci en diálogo con ADNSUR.

Un histórico supermercado argentino invertirá más de $24.000 millones en un nuevo centro logístico

El show es dirigido por Sebastián Irigo, ganador del premio ACE, y forma parte de la gira mundial que en este momento tiene compañías por España, Perú, Uruguay, Chile y Estados Unidos, con más de 100 funciones previstas.

“Es la primera vez que llegamos a la Patagonia en mucho tiempo con este espectáculo renovado y lo hacemos con una obra que será inolvidable para todos, y que incluye todos los hits y la interacción en vivo con los personajes”, agregó Petrucci.

Puntos de venta de entradas en Comodoro y Rada Tilly

Shows sorpresa y changos gratis: Diarco renovó su sucursal en Comodoro y lo celebra con sorteos

Comodoro Norte: Laura Matosín (Los Patagónicos 1876, Km 5), Changos y Chinitas (Av. Tehuelches 33, Km 3), Limón Tienda de Mascotas (Fco. de Viedma 188, Km 3), Muebles El Obrero (Ítalo Dell’ Oro 1627).

Comodoro Sur: Amore Mío (Polonia 586).

Comodoro Centro: Monigote (Maipú 1666), Muebles El Obrero (Córdoba y Mendoza), La Boutique del Celular (San Martín 561/563), DM Group / Todo Cuotas (Saavedra 1041).

Rada Tilly: Changos y Chinitas (Av. Fragata Sarmiento 1695).

También se pueden adquirir online a través de Boletería.com.ar

.