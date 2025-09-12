La Experiencia Clear Petroleum sorprendió en la AOG2025

Clear Petroleum cerró con gran éxito su participación en la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) 2025, que se llevó a cabo del 8 al 11 de septiembre en La Rural.

Más de 15.000 personas visitaron el stand de Clear durante AOG 2025, participando en actividades interactivas, charlas técnicas y propuestas innovadoras que generaron un valioso intercambio con la comunidad.

La compañía destacó especialmente la participación de clientes, colegas y visitantes, así como el compromiso de su propio equipo en el desarrollo de cada iniciativa.

Dentro de este marco, Clear destacó los principales desafíos y oportunidades del sector Oil & Gas, desde el dinamismo y las exigencias propias del desarrollo de los yacimientos no convencionales en Vaca Muerta hasta la creciente demanda de soluciones integrales que priorizan eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

En el mismo sentido, Clear logró visibilizar la importancia de la digitalización de su gestión y la aplicación de IA en sus operaciones

“Esta AOG fue una oportunidad para reforzar quiénes somos y hacia dónde vamos como compañía. Nos sentimos orgullosos de haber compartido nuestra visión sobre la industria y, a la vez, haber recibido tantas voces, ideas y experiencias que nos inspiran a seguir creciendo. Agradecemos a nuestros clientes, a la comunidad del sector y al equipo de trabajo de Clear, que con su dedicación hicieron posible esta participación”, señaló Ezequiel Gonzalez, director de Personas, Cultura y Relaciones Institucionales.

Por su parte, Jerónimo Bunge, director de Contratos y Desarrollo Comercial, agregó: “la gran convocatoria en nuestro stand confirma que Clear está en el camino correcto: ofrecer innovación, cercanía y soluciones que realmente aporten valor. Nos llevamos de esta feria un balance muy positivo y el compromiso de seguir trabajando con la misma energía”.

“Vivimos un momento muy especial para la industria del petróleo y el gas en Argentina. Desde Clear acompañamos este crecimiento con excelencia operativa, innovación tecnológica y compromiso ambiental.

Balance de la participación de Clear en AOG 2025

Durante el evento, la compañía:

Realizó charlas con especialistas, abordando temas como seguridad, operaciones, gestión de talento y protección de activos.

Ofreció experiencias interactivas y tecnología inmersiva, incluyendo juegos y realidad virtual.

Presentó innovaciones en sus servicios y la herramienta de CRT (casing running tool), clave para la optimización en operaciones de torre.

Fortaleció su vínculo con la comunidad de Oil & Gas y reafirmó su rol protagónico.

El evento permitió a Clear Petroleum continuar creciendo como socio estratégico de la cadena de valor de la industria energética.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)