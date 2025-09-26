En el Club Hípico de Rada Tilly los entrenamientos son diarios y la ilusión es grande. Antonia Torrecillas Ferreyra, de 13 años, fue seleccionada para integrar el equipo argentino en el Sudamericano de Equitación, que se disputará en Asunción, Paraguay, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

La clasificación llegó tras un exigente proceso que incluyó pruebas observatorias en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Allí, Antonia compitió con dos de sus caballos y alcanzó el primer puesto en la tabla, asegurando su lugar en la categoría de un metro.

Su entrenador, Tomy Bursztyn, que la acompaña desde que se instaló en Rada Tilly en 2023, explicó: “Está ya en la última fase antes de llegar al Sudamericano. El caballo con el que competirá está en Buenos Aires para los trámites de exportación, mientras ella sigue entrenando con otros animales aquí, lo que la hace más versátil. Es como el piloto que se puede subir a cualquier auto y manejarlo”.

El trabajo en equipo detrás del éxito

Aunque en la pista se ve solo a la amazona y al caballo, la equitación demanda el esfuerzo de un equipo completo: familia, caballerizos, herrador y veterinarios. “El equipo que hay detrás es muy, muy grande”, remarcó Tomy, poniendo en valor el esfuerzo humano y económico que acompaña a Antonia.

La propia amazona lo reconoce: “Quiero agradecer a los caballos, a los profesores, a los chicos que los cuidan, a los herreros, veterinarios y a mi familia”.

Una vida dedicada a los caballos

Antonia comenzó a montar a los 8 años y hoy dedica tres horas diarias a su entrenamiento, de lunes a sábado, entre las 14:30 y las 18:00.

Su pasión refleja una tradición familiar y una vocación que la proyecta a lo más alto del deporte ecuestre regional.

El rol del Club Hípico de Rada Tilly

El club no solo es la base de su preparación, sino también un espacio abierto a toda la comunidad. Con escuela de equitación de martes a domingo, ofrece clases para todos los niveles, salidas recreativas y cabalgatas.

También cuenta con una escuela de equinoterapia que brinda apoyo a personas con discapacidad, consolidándose como un espacio deportivo y social de referencia en la región.

Toda la comunidad de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Chubut celebra este logro y acompaña a Antonia Torrecillas Ferreyra en este desafío internacional que la llevará a vestir los colores argentinos en Paraguay.