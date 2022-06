Sobre la experiencia, el fundador de la firma comentó que “llegamos ayer, estamos visitando locaciones de Comodoro que algunos conocen, que incluso yo viviendo acá no conocía muy bien o nunca había visitado. Me parece muy copada la oportunidad de venir a mostrar esos lugares espectaculares. Los chicos quedaron fascinados, ninguno se quería ir. Si bien estamos trabajando y todos súper concentrados en lo que tenemos que hacer, estamos todos fascinados con los paisajes, con la energía, con los colores”.

Sobre la Kongo Experience, Lucas detalló que: “hace poco lanzamos nuestra primera Kongo Experience en nuestro local de Palermo Soho en conjunto con Coca Cola. Ellos nos buscaron para hacer una edición limitada de una lata que nace en el metaverso de Coca Cola y se materializa físicamente en nuestro local. En este caso, ahora, lo vinimos a hacer al sur con un viaje en el cual vamos a presentar nuestra temporada de alto invierno”.

“A mí como comodorense me parece un orgullo y una emoción increíble, espectacular poder volver al lugar donde empezó todo y no solo poder mostrarlo al país sino al mundo porque con King of The Kongo estamos desembarcando en Miami, en Estados Unidos, este año y el año que viene vamos a abrir un local allá. Poder mostrar lugares de la Patagonia más aún en mi ciudad me parece un privilegio. Todo el contenido que vamos a generar va a visibilizar mucho la ciudad” comentó Varas.

Sobre la primera jornada destacó: “Todo el material que hicimos es de un vuelo y una calidad internacional. Vinimos con un modelo de una agencia que es la mejor de Buenos Aires, Civiles Management, con Belu, influencer chilena súper híper famosa. Ellos son nuestros modelos principales, vamos a filmar un spot publicitario, una versión larga y varios en versiones cortas. Hicimos ropa únicamente para este viaje para combinar con las locaciones”.

“También estamos haciendo un vlog del viaje en donde vamos mostrando todo: el vuelo desde Buenos Aires, el recorrido, el backstage, la idea es que quede un 360 del trabajo en general. Eso está muy bueno, se va a subir a YouTube, se va a subir a Twitch y cuando editemos el video, lo va a subir Belu a su canal”

“Queremos agradecer a la Casa de Comodoro Rivadavia en Buenos Aires y a toda la gente de Comodoro Turismo que nos trataron espectacular, nos ayudaron con los traslados, todo para que podamos mostrar nuestra ciudad al mundo” finalizó Varas.

