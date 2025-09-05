City Shop se prepara para vivir un fin de semana a pura promoción con el inicio de su esperado Reventón de Descuentos , una oportunidad para renovar el hogar con rebajas que van del 20% al 70% en todo el local.

La cita es este sábado 6 de septiembre, con horario corrido de 09:00 a 20:30 horas, en la sucursal de España 850 en Comodoro Rivadavia.

Los clientes encontrarán precios únicos en una amplia variedad de artículos como vasos, platos, frascos de vidrio, latas organizadoras, toallas, almohadas, termos y mucho más.

El beneficio se extiende también a Caleta Olivia, donde el local de Presidente Perón 202 ofrecerá las mismas promociones durante toda la jornada.

Además, para quienes no quieran perderse ningún detalle, el sábado a las 11:00 horas se transmitirá en vivo por las redes sociales de ADNSUR, mostrando los productos destacados y las mejores ofertas en tiempo real.

Desde la empresa adelantaron que septiembre traerá sorpresas adicionales y beneficios exclusivos que se irán anunciando a lo largo del mes, reforzando el compromiso de City Shop de ofrecer siempre propuestas accesibles para sus clientes.

📍 Sucursales City Shop:

Comodoro Rivadavia: España 850

Caleta Olivia: Presidente Perón 202

⏰ Horario de Reventón: sábado 6 de septiembre, de 09:00 a 20:30 horas (horario corrido).

👉 Para enterarte de todas las novedades, seguí a City Shop en Instagram: @cityshopcomodoro