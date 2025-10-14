Halloween Fest “Hell Edition”: la fiesta más aterradora del año llega a Comodoro con más de $1.000.000 en premios

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año: Halloween Fest “Hell Edition”, una mega fiesta de disfraces que promete ser una experiencia inolvidable.

El evento se realizará el sábado 1° de noviembre, desde las 00 hs hasta las 7 de la mañana, en ELE Multiespacio, ubicado en Avenida Rivadavia 1460, con una producción que incluirá ambientación temática, shows, DJ sets y premios millonarios.

Más de $1.000.000 en premios y sorteos en Halloween Fest

El concurso de disfraces será uno de los grandes atractivos de la noche: el primer puesto se llevará $1.000.000, y todos los que lleguen disfrazados participarán automáticamente por sorteos de $100.000.

Además, habrá animación de Fede Figueroa, show en vivo, sorteos, truco y trato y un imperdible Happy Hour 2x1 hasta las 2 a.m., ideal para arrancar la madrugada con todo.

Música, luces y diversión en ELE Multiespacio

La cabina de sonido estará a cargo de DJ Gian Morales y DJ Kirsa, quienes harán vibrar la pista con los mejores hits de la temporada y clásicos infaltables.

El salón estará totalmente ambientado con estética de terror, con efectos visuales y una producción a cargo de Sparta Group junto a El Paraíso de Cande, responsables de transformar el espacio en un verdadero escenario infernal.

Entradas anticipadas y puntos de venta

Las entradas ya están disponibles a través de Passline a un precio promocional de $13.000 (últimas disponibles).

Desde el jueves 16 de octubre, también se podrán adquirir en los siguientes puntos de venta:

Tierra, Mar y Vinos vuelve a Rada Tilly con charlas magistrales y los sabores únicos del sur

Clásica & Moderna: Av. Alejandro Maíz 843 (Km 8) y San Martín 669 (Centro).

Hola Juguetes: Av. Rivadavia 284 (Centro) y Av. John F. Kennedy 2926.

Paseo de Compras Patagonia – El Paraíso de Cande: Av. Rivadavia 1684, local 1.

Para sectores VIP y reservas, los interesados pueden comunicarse al 297 540 8471 (Maxi).

Una experiencia exclusiva para mayores de 21 años

Halloween Fest “Hell Edition” es un evento exclusivo para mayores de 21 años, pensado para quienes buscan una noche distinta con producción de primer nivel.

ELE Multiespacio invita a todo Comodoro Rivadavia a ser parte de una fiesta única, donde la música, el suspenso y la diversión se combinan para vivir una noche épica de Halloween.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)