FletArg: la app que revoluciona la forma de conseguir fletes, mudanzas, envíos de materiales y auxilios mecánicos en toda la Argentina

Buscar un flete en redes sociales, entre publicaciones desactualizadas o mensajes que nunca se responden, puede ser una tarea frustrante. Por eso nació FletArg, una app creada para conectar de manera directa y eficiente a quienes necesitan trasladar algo —desde una mudanza hasta un envío de materiales de construcción, un camión atmosférico o un auxilio mecánico— con transportistas registrados en todo el país.

Una nueva forma de moverse: simple, transparente y sin intermediarios

El funcionamiento de FletArg es sencillo: los clientes ingresan y buscan un transportista de acuerdo con el servicio y la zona; los transportistas se ofrecen con el precio que ellos mismos definen y se los puede contactar desde ahí para cerrar la operación.

El acuerdo se realiza directamente entre ambas partes, sin intermediarios ni comisiones ocultas.

Así, los usuarios pueden comparar opciones, elegir la más conveniente y coordinar en minutos, mientras que los transportistas obtienen una vía moderna y directa para conseguir nuevos clientes.

“¿Todavía buscás fletes en Facebook? En FletArg ya somos más de 150 transportistas registrados. Pedí, elegí y listo”, resumen desde la plataforma.

Servicios disponibles en toda la Argentina

La aplicación ya cuenta con una amplia red de transportistas en distintas provincias y ofrece tres servicios principales:

🚚 Fletes urbanos e interurbanos: para traslados dentro de la ciudad o entre localidades.

🏡 Mudanzas: para quienes cambian de casa o necesitan un servicio de mayor volumen.

🔧 Auxilio mecánico: asistencia rápida y confiable para resolver imprevistos en la ruta.

Gracias a su tecnología, la app permite optimizar reservas, obtener cotizaciones inmediatas y hacer un seguimiento en tiempo real del servicio contratado.

Un desarrollo pensado para usuarios y transportistas

El objetivo de FletArg es claro: digitalizar y simplificar un rubro que históricamente se manejó por recomendaciones o redes sociales. “Creemos que encontrar un flete no debería ser complicado”, explican sus creadores. Por eso diseñaron una plataforma intuitiva y confiable, accesible desde el celular, para que cada usuario encuentre el servicio que necesita en minutos y con total transparencia.

FletArg: la forma inteligente de conectar personas con transporte

En constante crecimiento, FletArg invita a sumarse tanto a usuarios que buscan soluciones prácticas como a transportistas que deseen ampliar su red de clientes. Porque en Argentina, donde el movimiento no se detiene, FletArg es el nuevo lugar donde se mueven los que se mueven.

👉 www.fletarg.com

👉 Facebook: FletArg

👉 Instagram

📞 Teléfono: (2974) 24-1419