Finca Bandini llega a Rada Tilly para la feria “Tierra, Mar y Vinos 2025"

La historia de Finca Bandini es la de un sueño hecho realidad. Su fundador, Federico Bandini, emigró de Mendoza a Houston, Estados Unidos, pero años más tarde decidió regresar a su tierra natal para concretar un proyecto familiar ligado al vino. En 2014 adquirió una finca histórica de 77 hectáreas en Las Compuertas, Luján de Cuyo, y allí comenzó a dar forma a una bodega que hoy celebra el legado vitivinícola de la región y la gestión del agua, pilar fundamental en la viticultura mendocina.

Con un portfolio de vinos que busca reflejar la identidad del terroir cuyano y con un estilo que combina tradición e innovación, Finca Bandini se ha consolidado en el mercado nacional e internacional.

Este año, será una de las bodegas que dirá presente en el evento más esperado del sur argentino: la feria Tierra, Mar y Vinos 2025 en Rada Tilly.

Una feria que crece y trasciende

La segunda edición de Tierra, Mar y Vinos se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre en Rada Tilly.

Fue declarada de Interés Provincial y Municipal y se propone como un punto de encuentro entre productores, enólogos, sommeliers, referentes gastronómicos y el público amante del vino y la buena mesa.



El organizador del encuentro, Andrés Acevedo, fundador de Vinoteca Musters, destacó que el objetivo es acompañar el desarrollo vitivinícola de Chubut y, al mismo tiempo, fortalecer el perfil turístico de la villa balnearia.

En 2024 participaron más del 90% de las bodegas de Chubut, y para esta edición se suman Mendoza, Salta y Jujuy, además de bodegas patagónicas y propuestas gastronómicas renovadas.

Una experiencia para mayores de 18

El evento está pensado exclusivamente para mayores de 18 años. No se permitirá el ingreso de niñas, niños ni adolescentes, incluso en compañía de adultos.

Cada jornada tendrá una duración de cinco horas (de 18 a 23) en las que los visitantes podrán:

Recorrer los stands y degustar libremente vinos de más de 40 bodegas.

Participar de charlas con enólogos y sommeliers de prestigio nacional.

Acceder a un sector exclusivo de destilados importados.

Disfrutar de la gastronomía regional.

Vivir un cierre con música en vivo, sorteos y propuestas artísticas.

Entradas y contacto

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Boletería Digital, con cupos limitados.

📍 Lugar: Rada Tilly, Chubut

📅 Fechas: 17 y 18 de octubre de 2025

⏰ Horario: 18 a 23 hs

📲 Instagram:



🎟️ Venta de entradas: Boletería Digital

Finca Bandini en Rada Tilly

La presencia de Finca Bandini en Tierra, Mar y Vinos representa el cruce entre la tradición mendocina y la creciente identidad patagónica del vino. Su participación suma prestigio a la feria y acerca al público de la región etiquetas que expresan uno de los terroirs más emblemáticos del país.