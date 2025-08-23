Fiesta Naranja Disco: el regreso de un clásico histórico de la noche de Comodoro Rivadavia para revivir momentos especiales

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly reviven la época dorada de uno de sus boliches más emblemáticos. El próximo sábado 6 de septiembre llega a Ele Multiespacio (Av. Rivadavia 1460) la Fiesta Naranja Disco, un encuentro único pensado para quienes vivieron y sienten el pulso de la movida nocturna que marcó a toda una generación.

Con la consigna “+30”, la noche promete ser un viaje en el tiempo, rememorando los mejores años de Naranja, el club que hizo historia en la ciudad.

La apertura de puertas será a partir de las 23 horas y contará con la participación de Marcelo Lickiewicz, quien —además de ser DJ residente— fue dueño del mítico boliche, junto a Adrián S. en cabina.

Un histórico supermercado volvió después de décadas y apunta a llegar a toda la Patagonia

Un show inolvidable: King África en escena

La noche tendrá un momento explosivo con la presencia de King África (Martín Laacré), ícono indiscutido de la música bailable en español.

Con su energía arrolladora y los hits que hicieron bailar a varias generaciones, el artista encenderá la pista en un espectáculo exclusivo para esta fiesta.

Un histórico supermercado argentino invertirá más de $24.000 millones en un nuevo centro logístico

Entradas y puntos de venta

Las entradas generales ya están disponibles en Passline: 👉 https://www.passline.com/eventos/fiesta-naranja-club-privado

También se pueden conseguir en los siguientes puntos de venta físicos:

Clásica & Moderna

Av. Alejandro Maiz 843 – Km 8

San Martín 669 – Centro

Hola Juguetes

Av. Rivadavia 284 – Centro

Av. John F. Kennedy 2926

Mayami – Clothing & Nails

Tierra del Fuego – Rada Tilly

🎟 Valor entrada general – 1° tanda: $25.000

Una noche para revivir la magia

La Fiesta Naranja Disco no es solo un evento: es un reencuentro con la nostalgia, la música y las emociones que marcaron a toda una generación en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Shows sorpresa y changos gratis: Diarco renovó su sucursal en Comodoro y lo celebra con sorteos

Una oportunidad única para volver a bailar al ritmo de los clásicos, en una pista renovada y con la compañía de viejos amigos.

✨ Fiesta Naranja Disco – todo un sentimiento, todo un clásico.