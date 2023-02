En un contexto inflacionario, la financiación muchas veces es lo que permite concretar los proyectos

En un contexto inflacionario como el que vive Argentina desde hace años, la financiación muchas veces es lo único que permite concretar los proyectos.

De los proyectos menores y de los fundamentales para la vida de las familias o distintas etapas de la vida, como lo son la vivienda propia o resolver una ampliación.

La posibilidad de acceder a una vivienda terminada en alrededor de dos meses, y contar con una financiación más amplia de ese plazo, muchas veces es clave y la única posibilida de acceder a una casa.

Vendían cocaína en su casa y por "delivery" con dos autos en Comodoro: hay un detenido

Son dos factores claves para usar inteligentemente tiempo y dinero, con opciones en Comodoro Rivadavia.

Financiar una casa

Con cada mes, los valores de muchas de las cosas que consumimos aumentan entre el 5 y el 10 por ciento, haciendo muy honeroso llegar a un objetivo.

En el caso de las viviendas, tanto para la compra de una solución habitacional, como la que se ofrece llave en mano o de manera modular desde Viviendas Luden en Comodoro Rivadavia , es una alternativa con forma de alivio.

En un contexto de financiación bancaria restringido, y el financiamiento propio muchas veces acotado, poder contar con un plan de pagos para una obra de la magnitud de una vivienda o una ampliación modular es sencillamente, la única posiblidad.

Clausuraron un bar en el centro de Comodoro

Y sobre todo si, incluso como es el caso de Luden, se pueden pactar más cuotas que lo previsto inicialmentepara cubrir los saldos, como un mecanismo más de ayuda a quien compra la vivienda o decide la ampliación.

CÓMO SON LAS VIVIENDAS LUDEN

Se trata de un sistema de módulos diseñados para ensamblarse a la medida de cada necesidad. Se montan sobre un sistema de pilotes sin necesidad de ejecutar una platea ni realizar movimientos de suelo.

“Lo más importante en una construcción en seco es la estructura: tiene que ser sólida, resistente a fuertes vientos y no tiene que tener vibraciones. Si vibra todo los materiales que forran la misma se deterioran”, explican desde Viviendas LUDEN.

"Nuestras estructuras son construidas con perfiles C unidos en forma de tubos y totalmente soldadas, lo que hace que trabajen como una sola pieza, esto las convierte en una jaula sólida e inamovible. Por lo tanto los materiales fijados a la estructura permanecen fijos e inalterables. Todo esto hace a la vida útil de la construcción".

"Me siento mal, me equivoqué”, dijo el ex militar que mató a Emiliano Ávila de un tiro en la espalda

Como siempre, podés chatear con Viviendas Luden y asesorarse sin cargo siguiendo 👉este enlace

EL CONCEPTO LUDEN

El sistema de construcción de Viviendas LUDEN cuenta con varias ventajas comparativas: no requiere la utilización de platea ni movimientos de suelo, es de rápida instalación, y se adapta al medioambiente y al entorno.

Los módulos se pueden ensamblar unos con otros, generando así espacios a la medida de las necesidades de cada hogar.

Chatea con Viviendas Luden y asesorate sin cargo haciendo clic en este enlace

Los materiales utilizados no transmiten humedad ni salitre, son de gran calidad y durabilidad. Esto permite un importante ahorro futuro ya que no se debe invertir en su mantenimiento en los años venideros, teniendo así una estructura para toda la vida.

Lo confundió con un ladrón y le disparó desde el techo de su casa: "Alcanzó a correr 50 metros y murió"

"Llevamos una década construyendo en la zona bajo este sistema europeo que permite una obra limpia, sin el desorden de una construcción tradicional en cuanto a acopio de materiales, ladrillos, el polvillo del cemento filtrándose por todos lados... por eso es ideal para ampliaciones", destacan desde la empresa.

"Además se puede construir un segundo piso sobre una casa que se construyó sin prever esta posibilidad, ya sea porque no soportaría el peso o porque tiene techo de chapa. En estos casos se arma una estructura de hierro con una losa y se conecta una escalera para hacerla parte de la misma vivienda, o ser una completamente independiente", detallan, valorando su versatilidad.

La rapidez constructiva es otro de los puntos fuertes: "Es posible tener una casa de 70 metros cuadrados, lista desde cero, completamente habitable, en un par de meses... En general las entregamos antes de los 90 días, alrededor de los 60".

Le dieron un mes de prisión preventiva al hombre que mató a Emiliano Ávila

"Tenemos tres medidas de módulos, se pueden ensamblar, son muy versátiles y son para toda la vida: no hay que reemplazar nada, no se oxidan, no hay humedad... son estructuras para toda la vida que no requieren ningún tipo de mantenimiento, pintar cada 10 años en todo caso".

Chatea con Viviendas Luden y asesorate sin cargo haciendo clic en este enlace

Con la opción llave en mano, "el cliente no tiene que estar pendiente de ir a comprar materiales, de llevarlos a la obra, de ver si todo está haciéndose como corresponde, todo eso corre por cuenta nuestra: desde llevar un clavo si hace falta hasta cubrir el flete de los hierros... y el cliente se dedica a otra cosa y sólo se tiene que ocupar de controlar el contrato", enfatizan.

Pensó que lo iban a detener y amenazó con tirarse de un edificio en pleno centro de Comodoro

OPCIONES DE ENTREGA

Hay tres opciones de entrega al elegir una vivienda LUDEN:

✅Llave en mano: completamente lista para mudarse

✅Intermedio: estructura con forrado exterior y piso

✅Estructura: sólo la estructura, y queda perfectamente lista para continuar en cualquier momento con la etapa siguiente.

VALORES POR MÓDULO Y OPCIONES DE ENTREGA

🏠 Precios de las distintas opciones y medidas:

🏠 Módulo 21 m2 de 6 m x 3.5 m.

Llave en mano: $ 7.800.000

Intermedio: $ 6.250.000

Estructura: $ 3.850.000.

🏠 Módulo 26 m2 de 7.50 x 3.50 m.

Llave en mano: $ 9.400.000.

Intermedio: $ 7.500.000.

Estructura: $ 4.700.000.

🏠 Módulo 31 m2 de 9 m x 3.50 m.

Llave en mano: $ 11.400.000.

Intermedio: $ 9.100.000.

Estructura: $ 5.600.000.

🏠Loft 33 m2👇🏻

$ 10.250.000

Todo es con materiales incluidos.

Mataron a "Barbi", la perrita comunitaria de Km.3

Monoambientes

Se trata de un monoambiente de estructura de hierro, forrado con materiales en seco, con ventanas de aluminio Módena 2 con doble vidrio oscilobatiente.

La disposición es en un extremo un baño, la cocina al medio y la habitación al otro extremo. Todos los materiales que utilizamos son de primera calidad.

El valor total del mismo es de $ 5.580.000.-

Se puede colocar en cualquier superficie, sin necesidad de platea. Es transportable pero NO es un contenedor.

Es una Vivienda realizada con la misma calidad con que realizamos todas nuestras obras.

Se entrega equipada con muebles de cocina y baño, artefactos de luz y tanque de agua. Y es llave en mano.

FORMA DE PAGO

La forma de pago es con una entrega del 50 % al momento de realizar el contrato.

A 10 días de su show en Comodoro Rivadavia, María Becerra se descompuso y desplomó en el escenario

A los 30 días se abona el 25% del saldo restante, y a los 60 días el otro 25% contra entrega de la obra.

Pero muy importante: 👉Se pueden pactar más cuotas.

REDES SOCIALES

Seguilos en FACEBOOK o INSTAGRAM y mirá los modelos y obras realizados.