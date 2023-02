En solo dos meses se puede contar con una casa "en seco" con materiales para toda la vida

En la industria de la construcción, muchas veces se cree que hay variables que compiten entre sí, que dos situaciones no pueden ser compatibles a la hora de encarar una obra que permita cumplir con el sueño de la casa propia o la incorporación de algún ambiente.

De la mano de la construcción modular, es el sistema que año a año gana más adeptos por contar con muchas de esas características deseadas en manera simultánea. Y así se nota en Comodoro Rivadavia con Viviendas Luden, especialista en este sistema.

La construcción modular permite, por ejemplo en estos casos, contar con una vivienda terminada y completa en 60 días, lo que termina siendo varios meses menos que de la forma tradicional, con el consiguiente ahorro de dinero ya que no solo permite combatir contra la inflación de materiales y mano de obra, sino también, según el caso, anticipar la mudanza y dejar de alquilar.

Una alternativa para acceder a una vivienda en Comodoro con opciones de financiación

La limpieza en el terreno por tratarse de mayoría de materiales “limpios”, la programación exhaustiva de los plazos de trabajo y la coordinación de los distintos “gremios” son otras de las ventajas del sistema que implementa Viviendas Luden.

Pero al mismo tiempo, se deja casi hasta el final, el valor en el que se ha destacado este tipo de sistemas en los últimos años: la dureza y calidad de los materiales utilizados que hace que las viviendas modulares y con esta forma constructiva sean para toda la vida.

La tecnología y sus avances, en este punto, hicieron lo necesario a nivel mundial para que este desafío sea una realidad y se puedan usar materiales nobles, duraderos, y de extrema calidad, con la ventaja de permitir acortar los tiempos de obra y ser mucho más adaptables a las necesidades de cada proyecto o situación, sin “dolores de cabeza”.

EL CONCEPTO LUDEN

El sistema de construcción de Viviendas LUDEN no requiere la utilización de platea ni movimientos de suelo, es de rápida instalación, y se adapta al medioambiente y al entorno.

Los módulos se pueden ensamblar unos con otros, generando así espacios a la medida de las necesidades de cada hogar.

Chatea con Viviendas Luden y asesorate sin cargo haciendo clic en este enlace

Además, los materiales utilizados no transmiten humedad ni salitre, son de gran calidad y durabilidad.

Esto permite un importante ahorro futuro ya que no se debe invertir en su mantenimiento en los años venideros, teniendo así una estructura para toda la vida.

"Llevamos una década construyendo en la zona bajo este sistema europeo que permite una obra limpia, sin el desorden de una construcción tradicional en cuanto a acopio de materiales, ladrillos, el polvillo del cemento filtrándose por todos lados... por eso es ideal para ampliaciones", destacan desde la empresa.

Al valorar su versatilidad, se detalló que "además se puede construir un segundo piso sobre una casa que se construyó sin prever esta posibilidad, ya sea porque no soportaría el peso o porque tiene techo de chapa. En estos casos se arma una estructura de hierro con una losa y se conecta una escalera para hacerla parte de la misma vivienda, o ser una completamente independiente”.

La rapidez constructiva es otro de los puntos fuertes: "Es posible tener una casa de 70 metros cuadrados, lista desde cero, completamente habitable, en un par de meses... En general las entregamos antes de los 90 días, alrededor de los 60".

"Tenemos tres medidas de módulos, se pueden ensamblar, son muy versátiles y son para toda la vida: no hay que reemplazar nada, no se oxidan, no hay humedad... son estructuras para toda la vida que no requieren ningún tipo de mantenimiento, pintar cada 10 años en todo caso", explicó la empresa al detallar parte de los beneficios de este sistema.

Chatea con Viviendas Luden y asesorate sin cargo haciendo clic en este enlace

Con la opción llave en mano, "el cliente no tiene que estar pendiente de ir a comprar materiales, de llevarlos a la obra, de ver si todo está haciéndose como corresponde, todo eso corre por cuenta nuestra: desde llevar un clavo si hace falta hasta cubrir el flete de los hierros... y el cliente se dedica a otra cosa y sólo se tiene que ocupar de controlar el contrato", enfatizan.

CÓMO SON LAS VIVIENDAS LUDEN

Se trata de un sistema de módulos diseñados para ensamblarse a la medida de cada necesidad. Se montan sobre un sistema de pilotes sin necesidad de ejecutar una platea ni realizar movimientos de suelo.

“Lo más importante en una construcción en seco es la estructura: tiene que ser sólida, resistente a fuertes vientos y no tienen que tener vibraciones. Si vibra todos los materiales que forran la misma se deterioran”, explican desde Viviendas LUDEN.

"Nuestras estructuras son construidas con perfiles C unidos en forma de tubos y totalmente soldadas, lo que hace que trabajen como una sola pieza, esto las convierte en una jaula sólida e inamovible. Por lo tanto los materiales fijados a la estructura permanecen fijos e inalterables. Todo esto hace a la vida útil de la construcción".

Como siempre, podés chatear con Viviendas Luden y asesorarse sin cargo siguiendo 👉este enlace

OPCIONES DE ENTREGA

Hay tres opciones de entrega al elegir una vivienda LUDEN:

✅Llave en mano: completamente lista para mudarse

✅Intermedio: estructura con forrado exterior y piso

✅Estructura: sólo la estructura, y queda perfectamente lista para continuar en cualquier momento con la etapa siguiente.

VALORES POR MÓDULO Y OPCIONES DE ENTREGA

🏠 Precios de las distintas opciones y medidas:

🏠 Módulo 21 m2 de 6 m x 3.5 m.

Llave en mano: $ 6.500.000

Intermedio: $ 5.200.000

Estructura: $ 3.250.000.

🏠 Módulo 26 m2 de 7.50 x 3.50 m.

Llave en mano: $ 7.860.000.

Intermedio: $ 6.280.000.

Estructura: $ 3.950.000.

🏠 Módulo 31 m2 de 9 m x 3.50 m.

Llave en mano: $ 9.450.000.

Intermedio: $ 7.560.000.

Estructura: $ 4.725.000.

🏠Loft 33 m2👇🏻

$ 10.250.000

Todo es con materiales incluidos.

FORMA DE PAGO

La forma de pago es con una entrega del 50 % al momento de realizar el contrato.

A los 30 días se abona el 25% del saldo restante, y a los 60 días el otro 25% contra entrega de la obra.

Pero muy importante: 👉Se pueden pactar más cuotas.

REDES SOCIALES

