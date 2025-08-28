El nuevo concepto de Ossira Outlet en Comodoro Rivadavia: moda, calidad y precios irresistibles

En el corazón de Comodoro Rivadavia, en Mitre 577, el punto donde sol��a encontrarse el local original de Ossira, se ha inaugurado un nuevo y emocionante concepto comercial. Este espacio, ahora alberga el Ossira Outlet, junto con una selecta colección de carteras y calzado de alta calidad bajo el nombre Quinto Cielo.

La sucursal también dispone de un amplio surtido de calzado, que incluye borcegos, texanas, botinetas clásicas y zapatillas urbanas.

Una característica fundamental es que se prioriza la moda, pero que sea atemporal, de calidad, duradera y que aseguren el confort.

Un histórico supermercado volvió después de décadas y apunta a llegar a toda la Patagonia

Lo más atractivo de este renovado espacio son sus precios realmente accesibles y las increíbles promociones.

Se pueden encontrar productos con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original, y la gran ventaja de poder pagar en 6 cuotas sin interés.

La transparencia es un pilar fundamental: cada artículo exhibe un cartel que detalla el precio de lista, el precio final con descuento y las opciones de financiación, para que los clientes no tengan que preguntar los precios.

En esta renovada sede, desde hace un par de semanas los clientes ya encuentran una vasta oferta que incluye:



Un histórico supermercado argentino invertirá más de $24.000 millones en un nuevo centro logístico

• Carteras de cuero de Quinto Cielo, una línea propia reconocida por su excelente calidad y durabilidad, disponible en diversos tramados, brillos y tipologías, desde mochilas hasta bolsos súper grandes.

• Carteras y accesorios de Black, una marca con años de trayectoria y una calidad en símil cuero que el público ya conoce y valora, ofreciendo desde billeteras hasta bandoleras.

Durante el recorrido por el local con ADNSUR, se observaron precios que demuestran la conveniencia de esta propuesta:

• Botas de cuero súper cancheras por seis cuotas de $10.053, lo que representa un valor aproximado de $60.318.

Shows sorpresa y changos gratis: Diarco renovó su sucursal en Comodoro y lo celebra con sorteos

• Zapatillas urbanas por seis cuotas de $7.400, sumando un valor aproximado de $44.400. Otro modelo se encontraba en $54.252.

• También hay carteras pequeñas, a $36.900, ideal para regalos.

El oulet

Un sector destacado es el outlet de indumentaria Ossira. Los productos de este outlet, como remeras, jeans, shorts o blusas, no tienen fallas ni defectos de calidad.

La razón de su precio reducido es simplemente que pertenecen a temporadas anteriores.

Una gran marca inauguró su nuevo local en Comodoro con experiencia premium, estilo y rebajas

Por ejemplo, una remera Ossira que originalmente costaba $33.000, ahora se puede adquirir por $24.750 o en seis cuotas de $4.000.

La única particularidad de los artículos de outlet es que no se admiten cambios ni devoluciones, lo que los convierte en una oportunidad perfecta para compras personales.

El local ofrece amplios horarios de atención, de lunes a sábados, de 10 a 13 y de 15 a 20 horas.

Los feriados abren por la tarde de 16 a 20 horas.

Aceptan todas las tarjetas de crédito y débito. Además, pensando en quienes buscan un regalo, disponen de vouchers especiales.

¿Pensando en construir? Una empresa patagónica propone una alternativa a las viviendas prefabricadas

Para mayor comodidad, es posible solicitar un video personalizado vía WhatsApp si te interesó algún producto y realizar envíos a otras localidades.

--------------------------------------------------------------------------------

Ossira Comodoro Rivadavia | Rada Tilly Franquicia Oficial Ossira.

✨️Indumentaria femenina y accesorios.

✈️📦 Envíos a todo el país.

👇🏼WhatsApp

📌Ubicación: Mitre 577, Comodoro Rivadavia

Instagram: https://www.instagram.com/ossiracomodororada/ y @quintocielo_ok.