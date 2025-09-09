El Centro de Actividades Deportivas de Petroleros Jerárquicos, la opción ideal de puertas a toda la comunidad de Comodoro para el deporte y la recreación

En el Centro de Actividades Deportivas de Petroleros Jerárquicos, toda la comunidad de Comodoro Rivadavia cuenta con un complejo integral, diseñado para el deporte, la gastronomía y la relajación e invita a todos a descubrir una propuesta completa y accesible para todas las edades.

Allí, con tarifas muy accesibles,y la comodidad de contar con todos los servicios deportivos, gastronómicos y de bienestar en un mismo lugar, se trata de un lugar para aprovechar todos los días con familia o amigos.

“Queremos que la gente sepa que este es un espacio pensado para toda la familia. Ofrecemos actividades y servicios que pueden disfrutar tanto niños como adultos mayores, con tarifas muy convenientes”, destacó Lucas Elbert,Gerente General ,responsable,junto a la Directora Nerea Contreras,del Centro.

El Centro de Actividades Deportivas de Petroleros Jerárquicos invita a la comunidad de Comodoro Rivadavia a recorrer sus espacios y disfrutar de la experiencia de un complejo único en la región.

El complejo, de diseño moderno y con tecnología de vanguardia en cada sector, ofrece una vasta gama de servicios distribuidos en sus diferentes niveles:

Buffet Jerárquicos (Planta Baja): Una importante unidad gastronómica que ofrece opciones para todos los horarios del día, desde desayunos hasta cenas. Se destaca por su variedad, incluyendo comidas saludables y opciones sin lactosa. Es un espacio climatizado con Wi-Fi, ideal para el esparcimiento, reuniones grupales o incluso para realizar actividades administrativas, combinando funcionalidad y confort.

Gimnasio de Última Generación (Segundo Piso) : Este espacio cuenta con máquinas de última tecnología para musculación y caminadoras. Los instructores están altamente capacitados para supervisar las rutinas, garantizando la seguridad de los socios, quienes deben presentar un certificado médico. El gimnasio opera de lunes a viernes de 7 a 23 hs y los sábados de 8 a 20 hs.

Salas de Fitness (Primer Piso): Cuatro salas dedicadas a una amplia variedad de clases para todos los rangos etarios. Se ofrecen actividades como yoga, yoga terapéutico (ideal para la tercera edad), taekwondo (recientemente incorporado), X-Trum, funcional, funcional kids y la "sala estrella" de spinning, que es muy requerida. Todas las salas están equipadas con aire acondicionado y sistemas de sonido de alta calidad.

Natatorio de Excelencia (Tercer Piso): Una impresionante pileta semiolímpica de 25 metros (con 1,80 m de profundidad) y dos piletas más pequeñas destinadas a los niños. Se realizan actividades para todas las edades, desde clases para los más chicos hasta aquagym y opciones para la tercera edad, además de contar con horarios de pileta libre. La seguridad es primordial, con guardavidas y servicio de enfermería disponible. Los padres pueden supervisar a sus hijos desde las gradas, aprovechando la visión 360 del edificio.

Spa Venecia (Tercer Piso): Un spa de lujo diseñado para la relajación y el bienestar. Ofrece una sala de relax con sillones masajeadores y un circuito completo que incluye duchas de última tecnología, dos hidromasajes (con temperatura controlada por sensores), una cama "víchy",1 sauna sec0,1 sauna húmedo ,2 salas de masajes,1box de belleza de uñas y pies y 1 cabina solar.

Canchas de Pádel (Subsuelo): Dos canchas con medidas oficiales, muy solicitadas, que también albergan la escuelita de minivóley.

(Subsuelo): Dos canchas con medidas oficiales, muy solicitadas, que también albergan la escuelita de minivóley. Estadio Deportivo: Un espacio multifacético para la práctica de básquet, vóley y fútbol, ideal para escuelitas y campus deportivos. Cuenta con una pantalla LED de 12 m² que transmite eventos en vivo y un sistema de sonido envolvente 360 grados, todo con iluminación de última tecnología.

Salón de Eventos (Piso Cero): Un impresionante espacio para fiestas, casamientos, cumpleaños de 15 y colonias, adaptable a cualquier tipo de evento. Cuenta con una antesala con baños privados y guardarropas, paneles acústicos, 52 luces roboled, una pantalla LED de 12 m² integrada y equipos de sonido estratégicamente instalados para una acústica perfecta. Adicionalmente, se ofrece servicio de catering y mozos.

Radio (Primer Piso): El Centro también alberga la emisora 106.1 de Petroleros Jerárquicos, invitando a la comunidad a escuchar su programación.

Si bien el Centro está abierto a toda la comunidad con tarifas muy accesibles, los afiliados a Petroleros Jerárquicos gozan de beneficios exclusivos y muy importantes en todas las actividades y áreas del complejo.

Más allá de la infraestructura de vanguardia y la seguridad constante en cada sector, se destaca el valor humano de todo el personal que trabaja en el Centro, buscando brindar un servicio de excelencia y asegurar que sea un espacio integral para toda la familia.

¡Una Invitación a la Comunidad! El Centro de Actividades Deportivas de Petroleros Jerárquicos invita a todos los vecinos de Comodoro Rivadavia a conocer y disfrutar de sus instalaciones, donde el deporte, el bienestar y la diversión se unen para toda la familia.

Contacto:

Redes sociales:

@jerarquicoscad

Página web

www.jerarquicoscad.com.ar

Teléfono:

📌297 625 5151

Ubicación:

