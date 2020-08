COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La pregunta suele ser recurrente, y no solo la realizan terceros, sino sobre todo uno mismo: "¿qué voy a estudiar?". Cuando el llamado vocacional no es "fuerte y claro", entonces resulta indispensable conocer el abanico de posibilidades y el campo de acción de las distintas carreras. En definitiva, la pregunta no debería ser "qué estudiar", sino "en qué ámbito me gustaría desempeñarme laboralmente".

Recursos Humanos con orientación en Relaciones Laborales

Recursos Humanos

Esta carrera ofrece la posibilidad de una rápida insersión en empresas de la ciudad, que cada vez más se preocupan de que las relaciones laborales al interior de la firma no comprometan un ambiente de trabajo saludable para los trabajadores ni impacten negativamente en la productividad.

Los egresados de esta carrera son un recurso profesional solicitado en las búsquedas de personal.

Su campo laboral va transformandose de acuerdo a la evolución y complejidad de la gestión de las organizaciones. Participan en el diseño de organizaciones más

humanas y forman parte activa en la implementación de políticas que unifiquen las necesidades de los colaboradores con los objetivos organizacionales.

Además, la carrera brinda todas las herramientas necesarias para poder montar una consutoría externa, y brindar servicios, siento su propio jefe.

Entre los diversos niveles del conocimiento del área se puede colaborar en todo proceso de reclutamiento de personal y la organización de equipos de trabajo altamente eficaces.

Si la organización ha decidido establecer novedosos sistemas retributivos será política del área de RRHH, por lo que un graduado de esta carrera participará en las evaluaciones de desempeño establecidas a partir de la trazabilidad de los logros establecidos y su alcance.

Entre las competencias y el perfil de personalidad de los especialistas en la gestión del Capital Humano, se encuentra la capacidad de desarrollar pensamientos estratégicos, análisis detallados de los objetivos y explicar de manera clara y sencilla una síntesis al alcance de los destinatarios de los diversos niveles de la estructura de la organización.

Esto lo señalara como poseedor de una gran capacidad de estilo comunicacional.

Consultar Académica resulta ideal para seguir este tipo de carreras, porque desarrolló su propia plataforma educativa, lo que permite que los estudiantes puedan organizarse efectivamente en estos tiempos de virtualidad, y no solo acceder a las clases en tiempo real sino también volver a las mismas, sus materiales y ejercicios durante el tiempo que te lleve incorporar los contenidos.

Además, cuenta con convenios con Universidades prestigiosas que cursando un ciclo de complementación te permite a titularte sin moverte de la ciudad. Y todos los títulos tienen validez nacional.