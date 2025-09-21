Eduardo Soler dirá presente en Tierra, Mar y Vinos 2025 en Rada Tilly: del innovador “vino del mar” a sus bodegas mendocinas

La segunda edición de Tierra, Mar y Vinos se perfila como un evento imperdible en Rada Tilly, y gran parte de la expectativa se centra en la presencia de Eduardo Soler, quien participará por primera vez en la feria. 

Identificado como un viticultor enfocado en el viñedo, traerá a la Patagonia sus aclamados vinos mendocinos y, al mismo tiempo, compartirá los detalles de uno de los proyectos más audaces de la vitivinicultura argentina.

Tierra, Mar y Vinos 2025: un ciclo de charlas con referentes nacionales e internacionales en Rada Tilly

Un proyecto radical en el Atlántico

El foco estará en Bahía Bustamante, donde Soler conduce un emprendimiento “casi inédito en la Argentina”: plantar viñedos sobre la playa, “casi en la línea de marea” del océano Atlántico. Allí ya cultivan variedades como Semillón, Albariño y Pinot Noir, en condiciones extremas de salinidad y viento. 

Aunque aún no hay producción comercial, se están realizando ensayos experimentales y el propio Soler adelantó que podría haber una degustación exclusiva, bajo la consigna del “vino del mar”.

Mendoza en la Patagonia

Además, el viticultor traerá a la feria los últimos lanzamientos de sus bodegas mendocinas: Ver Sacrum, especializada en el Valle de Uco, y La Cayetana, que trabaja con viñedos antiguos en distintos terruños. 

“Es un privilegio poder acercar estas etiquetas a la Patagonia”, destacó Soler, quien resaltó la oportunidad de compartir vinos de producción limitada directamente con el público.

Conocimiento y charlas

Soler también será protagonista del ciclo de charlas, donde pondrá en debate la importancia de la viticultura y explicará las diferencias entre los roles de viticultor, enólogo, winemaker y sommelier. 

Su aporte se suma a la lista de enólogos, sommeliers y embajadores que harán de la feria un espacio no solo de disfrute, sino también de aprendizaje.
 

Hablamos con EDUARDO SOLER rumbo a la SEGUNDA edición de TIERRA, MAR Y VINOS
Sobre la feria

  • 📅 Fechas: 17 y 18 de octubre de 2025, de 18 a 23 hs.
  • 📍 Lugar: Colegio Médico de Rada Tilly.
  • 🍷 Propuesta: Degustación libre de vinos de más de 40 bodegas de todo el país, gastronomía, música en vivo, sorteos y charlas con especialistas.
  • 🎟️ Entradas: $50.000 por jornada a la venta en Boletería Digital (cupos limitados). Incluyen degustaciones y acceso al sector de destilados importados.
  • ⚠️ Restricción: Solo para mayores de 18 años.

El evento cuenta con el acompañamiento del Municipio de Rada Tilly y fue declarado de Interés Provincial y Municipal, consolidándose como un encuentro que combina vino, turismo y cultura en la Patagonia.

