Eduardo Soler dirá presente en Tierra, Mar y Vinos 2025 en Rada Tilly: del innovador “vino del mar” a sus bodegas mendocinas

La segunda edición de Tierra, Mar y Vinos se perfila como un evento imperdible en Rada Tilly, y gran parte de la expectativa se centra en la presencia de Eduardo Soler, quien participará por primera vez en la feria.

Identificado como un viticultor enfocado en el viñedo, traerá a la Patagonia sus aclamados vinos mendocinos y, al mismo tiempo, compartirá los detalles de uno de los proyectos más audaces de la vitivinicultura argentina.

Un proyecto radical en el Atlántico

El foco estará en Bahía Bustamante, donde Soler conduce un emprendimiento “casi inédito en la Argentina”: plantar viñedos sobre la playa, “casi en la línea de marea” del océano Atlántico. Allí ya cultivan variedades como Semillón, Albariño y Pinot Noir, en condiciones extremas de salinidad y viento.

Aunque aún no hay producción comercial, se están realizando ensayos experimentales y el propio Soler adelantó que podría haber una degustación exclusiva, bajo la consigna del “vino del mar”.

Mendoza en la Patagonia

Además, el viticultor traerá a la feria los últimos lanzamientos de sus bodegas mendocinas: Ver Sacrum, especializada en el Valle de Uco, y La Cayetana, que trabaja con viñedos antiguos en distintos terruños.

“Es un privilegio poder acercar estas etiquetas a la Patagonia”, destacó Soler, quien resaltó la oportunidad de compartir vinos de producción limitada directamente con el público.

Conocimiento y charlas

Soler también será protagonista del ciclo de charlas, donde pondrá en debate la importancia de la viticultura y explicará las diferencias entre los roles de viticultor, enólogo, winemaker y sommelier.

Su aporte se suma a la lista de enólogos, sommeliers y embajadores que harán de la feria un espacio no solo de disfrute, sino también de aprendizaje.



Sobre la feria

📅 Fechas: 17 y 18 de octubre de 2025, de 18 a 23 hs.

📍 Lugar: Colegio Médico de Rada Tilly.

🍷 Propuesta: Degustación libre de vinos de más de 40 bodegas de todo el país, gastronomía, música en vivo, sorteos y charlas con especialistas.

🎟️ Entradas: $50.000 por jornada a la venta en Boletería Digital (cupos limitados). Incluyen degustaciones y acceso al sector de destilados importados.

⚠️ Restricción: Solo para mayores de 18 años.

El evento cuenta con el acompañamiento del Municipio de Rada Tilly y fue declarado de Interés Provincial y Municipal, consolidándose como un encuentro que combina vino, turismo y cultura en la Patagonia.