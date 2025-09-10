Día del Maestro: regalos con hasta 60% OFF y 6 cuotas sin interés en Comodoro, para quedar muy bien y gastar poco

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, una fecha en la que las familias buscan demostrar gratitud a las docentes con un obsequio especial.

La elección no siempre es sencilla: se intenta salir de lo repetido y, muchas veces, se organiza una “vaquita” entre mamás para hacer rendir el presupuesto.

En este contexto, Quinto Cielo y Ossira Outlet se convierten en aliados ideales al ofrecer productos de calidad, descuentos de hasta el 60% y financiación en 6 cuotas sin interés.

Un abanico de opciones para todos los gustos

La propuesta de Quinto Cielo y Ossira Outlet combina flexibilidad y variedad. Entre las alternativas más elegidas aparecen:

Vouchers personalizados: permiten armar el monto de forma libre y la maestra puede canjearlo en Quinto Cielo, Ossira Outlet o en Ossira Oficial (ubicado en San Martín, frente a la Clínica Española). Tiene un año de validez y es ideal para quienes prefieren regalar libertad de elección.

permiten armar el monto de forma y la maestra puede canjearlo en Quinto Cielo, Ossira Outlet o en Ossira Oficial (ubicado en San Martín, frente a la Clínica Española). Tiene un año de validez y es ideal para quienes prefieren regalar libertad de elección. Carteras y bandoleras: hay modelos deportivos, clásicos y elegantes, desde $63.900 , además de carteras medianas-grandes matelaseadas o gofradas. Para un obsequio más significativo , un bolso de cuero premium con divisiones y espacio para notebook alcanza los $165.900.

hay modelos deportivos, clásicos y elegantes, , además de carteras medianas-grandes matelaseadas o gofradas. Para un obsequio , un bolso de cuero premium con divisiones y espacio para notebook alcanza los $165.900. Mochilas y carteritas compactas: con precios desde $46.500, pensadas tanto para el uso diario como para salidas.

con precios desde $46.500, pensadas tanto para el uso diario como para salidas. Billeteras y tarjeteros: desde $20.900, incluyendo modelos especiales con divisiones y espacio para celular.

desde $20.900, incluyendo modelos especiales con divisiones y espacio para celular. Calzado de temporada: sandalias, zapatillas urbanas y botas de cuero, con precios desde $57.600.

sandalias, zapatillas urbanas y botas de cuero, con precios desde $57.600. Perfumes: sets de fragancias en miniatura, prácticos y originales, por $34.500.

sets de fragancias en miniatura, prácticos y originales, por $34.500. Indumentaria y accesorios: shorts, jeans, musculosas, cintos y la nueva colección primavera-verano.

Ossira Outlet: moda de calidad a precios rebajados

En el mismo salón funciona el espacio de Ossira Outlet, con prendas discontinuas de temporadas anteriores. No tienen fallas y mantienen la calidad de siempre, pero a valores muy reducidos. Por ejemplo, una prenda que costaba $55.000 puede conseguirse ahora por $41.718.

Facilidad de pago y asesoramiento personalizado

Todos los productos cuentan con la posibilidad de abonarse en 6 cuotas sin interés con cualquier tarjeta, lo que permite organizar mejor los gastos en compras individuales o grupales.

Además, el equipo de Quinto Cielo brinda un servicio diferencial: envían catálogos en PDF y hasta videos personalizados de los productos para que las mamás puedan votar y organizarse desde casa.

“Nuestro objetivo es que cada clienta encuentre un regalo con estilo, útil y de calidad. Ossira tiene más de 50 años de trayectoria, y esa experiencia se refleja en cada producto”, destacaron desde la empresa.

Dos sucursales para más comodidad

Mitre 577, pleno centro de Comodoro Rivadavia: abierto de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 20, y sábados de 10 a 13 y de 16 a 20.

Nahuel Huapi 670, kilómetro 8: la nueva sucursal en zona norte que también ofrece la línea Ossira, con la ventaja de que los cambios pueden realizarse en cualquiera de las tiendas.

Un obsequio que trasciende lo tradicional

Este Día del Maestro, Quinto Cielo y Ossira Outlet invitan a dejar atrás las clásicas tazas o botellas y elegir un obsequio que combine utilidad, diseño y durabilidad.

Con descuentos, cuotas sin interés y atención personalizada, cada regalo puede transformarse en un verdadero gesto de agradecimiento.

Datos de contacto: