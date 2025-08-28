De un taller recreativo a una escuela primaria: la historia de Aprendijuegos y el nacimiento de la Escuela Rosario Vera Peñaloza

Lo que nació como un pequeño taller recreativo en 2009 se transformó en un espacio educativo que ya marca a varias generaciones en Comodoro Rivadavia. Con el impulso de su fundadora y coordinadora pedagógica, Gisela Gómez, Aprendijuegos fue creciendo hasta convertirse primero en jardín maternal y de infantes, y ahora en una nueva propuesta de educación primaria.

Un paso fundamental en este camino se produjo en 2018, cuando el proyecto fue reconocido por el Ministerio de Educación de Chubut como Escuela de Nivel Inicial Nº 1479 “Aprendijuegos”.

Un histórico supermercado volvió después de décadas y apunta a llegar a toda la Patagonia

Desde entonces, numerosas familias acompañaron y confiaron en una propuesta basada en el juego, el afecto y la participación activa de la comunidad educativa.

El gran paso llegó este año, cuando hace unos meses se aprobó la apertura de la Escuela Primaria Rosario Vera Peñaloza Nº 1048, que comenzará sus clases en 2026.

El juego, el afecto y la participación de las familias siempre fueron nuestros pilares

“El nombre es un homenaje a la pionera de la educación argentina, que inspiró nuestro proyecto de articular jardín y primaria de manera gradual y cuidada, respetando los tiempos de cada niño”, destacó Gisela Gómez.

Un histórico supermercado argentino invertirá más de $24.000 millones en un nuevo centro logístico

Una propuesta innovadora en Comodoro

La nueva institución se plantea como una escuela inclusiva, participativa y con continuidad pedagógica respecto a Aprendijuegos.

Entre sus principales ejes se encuentran:

Alfabetización, arte, tecnología y proyectos ambientales desde primer grado.

Talleres de robótica, programación y educación ambiental con enfoque interdisciplinario.

Jornadas escolares con un fuerte componente lúdico, que promueven la creatividad y el aprendizaje significativo.

Un equipo docente comprometido con la innovación, el cuidado y la formación integral.

Shows sorpresa y changos gratis: Diarco renovó su sucursal en Comodoro y lo celebra con sorteos

“Soñamos una escuela que siga acompañando la infancia con respeto y compromiso. Queremos que las familias sean parte activa de este proyecto, que es mucho más que una escuela: es una comunidad educativa en crecimiento”, expresó la fundadora.

Inscripciones y convocatoria solidaria

Las inscripciones para primer grado 2026 ya están abiertas y en esa instancia se mantienen encuentros personalizados con las familias, para conocer su interés en el turno de cursada y para adaptar la resolución a esa demanda.

“La idea, y por la que trabajamos todos los días, es seguir creciendo, gracias al acompañamiento de toda la comunidad y el apoyo de todos”, destacó Gómez.

Una gran marca inauguró su nuevo local en Comodoro con experiencia premium, estilo y rebajas

Datos de contacto

📍 Dirección: Av. Roca 965, Barrio Pueyrredón, Comodoro Rivadavia.

📞 Teléfonos: 297-4398027 (Gisela) / 297-5064429 (Yanina).

📲 Redes sociales: Escuela de Nivel Inicial Aprendijuegos.

Una jornada solidaria

Como parte de la preparación para este nuevo desafío, la institución organiza un bingo solidario el sábado 20 de septiembre a las 15 horas en el SUM de la Escuela Nº 760 (ENET 2, 9 de Julio e Yrigoyen), con el objetivo de recaudar fondos para el mobiliario de las aulas. ¿Pensando en construir? Una empresa patagónica propone una alternativa a las viviendas prefabricadas

La convocatoria está dirigida a exalumnos, familias y a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia.

Se pueden adquirir los bingos en el establecimiento, ubicado en Av. Roca 965, Barrio Pueyrredón, o a los teléfonos 297-4398027 (Gisela) y 297-5064429 (Yanina).