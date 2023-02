Cuatro ideas inolvidables para celebrar San Valentín en Comodoro

Llega el Día de San Valentín y año a año plantea el desafío de sorprender a la pareja, de ganar en originalidad y de generar un suspiro inolvidable con un regalo, en una tendencia que cada vez gana más adeptos.

En esta fecha, además de los gestos y el amor cotidiano, los regalos adquieren más significancia y suele llevar mucho tiempo decidir con qué o de que forma quedar bien con la persona amada.

Entonces, en el Día de los Enamorados, aparecen cuatro sugerencias como regalar, y regalarse incluso, que es algo que también vale, para seguir compartiendo experiencias en la pareja.

¿Qué regalar para el Día de los Enamorados?

Para este 14 de febrero te presentamos entonces, cuatro alternativas para tener en cuenta en Comodoro Rivadavia y quedar muy bien.

Un amor que terminó en escrache: Despechada, le dejó un mensaje a su ex por serle infiel

Una de ellas tiene la fuerza de la versatilidad y la posibilidad de armarlo “a medida” con tres alternativas distintas.

Es lo que ofrece Lucania Palazzo Hotel, que invita a "disfrutar una noche única junto a tu ser amado, colmada de romanticismo”.

Para eso, ofrecen elegir una de las distintas propuestas para que el Día de los Enamorados “sea inolvidable": "Noche romántica", “Cena Romántica” o “Lucania Romántica”.

Cada opción tiene su propias características especiales: La “Noche Romántica” incluye el alojamiento en sus habitaciones, desayuno, champagne en la habitación y la posibilidad del late check out a las 13:00.

Un juguetón: Qué recomendó un ex Gran hermano a los solteros en el Día de los enamorados

Otra de las opciones que se desprenden de lo que ofrece Lucania es la Cena Romántica, que incluye: copa de bienvenida, entrada, principal, postre y brindis.

En los tres primeros pasos se puede optar por distintas opciones, seleccionadas especialmente para la ocasión de su carta. Así, por ejemplo, la entrada puede ser: ceviche de trucha salmonada, duraznos grillados, maíz asado y boniato o arancini patagónico: arroz arrisotado, mozzarella, corazón de hongos regionales, reducción de naranja y azafrán, y notas de Pinot noir.

Pan American Energy implementó 50 programas de sustentabilidad en el Golfo San Jorge

El principal para esta noche, puede ser Nino Bergese borravino en manteca de salvia, limón y alcaparras o tournedo de pollo en costra de panceta, brócoli grillé, cremoso de remolachas asadas y naranja, mientras que los postres a elegir van de “Romance de verano” (Helado de damascos regionales, cordial de lavanda y tuile floral) a “Rojo Pasional” (Macedonia de frutos rojos de temporada, biscuit de chocolate, cremoso de cerezas y ganache de chocolate blanco).

Finalmente, la tercera opción para esta propuesta es “Lucania romántica”, que engloba de manera conjunta a las dos opciones y consiste en el alojamiento, la cena romántica, el champagne en la habitación, el desayuno y el late check out 13 hs.

Comodoro comenzó a vivir la fiesta de su Expo Ganadera, en el predio de la Sociedad Rural

Los interesados en reservar o hacer consultas pueden hacerlo al 2974148841 o siguiendo el siguiente enlace: https://wa.me/542974148841](https://wa.me/542974148841.

Otras opciones para regalar en San Valentín.

Además de la noche y cena romántica, que es la opción que se disfruta de a dos, para el Día de los Enamorados también se puede apelar a otros regalos más personales.

Una opción con cada vez más desarrollo es regalar una “gift card”.

Cualquier comercio de Comodoro Rivadavia sumó esa opción y, si bien para algunos es una opción considerada despersonalizada porque no incluye ningun regalo particular en sí, cuenta con una ventaja adicional.

En la mayoría de los comercios resaltan que esta opción es muy demandada a la hora de regalar porque le permite a la persona que lo recibe optar por cualquier alternativa de elegir algo, pero sin el peso de tener que pagarlo y pensar en el costo.

En solo dos meses se puede contar con una casa "en seco" con materiales para toda la vida

“De esta manera, muchos eligen o se compran algo que, en otro momento u en otra situación no hubieran hecho, ya que sentirían culpa o no les parecería una prioridad gastar en eso. Y acá, como no toman contacto con el dinero, se dispone libremente", destacó un comerciante con mucha experiencia en el rubro regalería.

Otra alternativa

Otra opción para regalar para San Valentín, sin distinción de sexo, es un equipamiento completo para disfrutar del buen vino.

También en el último tiempo el mundo de esa bebida creció en detalles, especialistas y sobre todo, muchas ganas de seguir conociendo.

Por eso, los “combos” con elementos como termómetros, copas especiales, decantadores o incluso, heladeras para la guarda, se imponen cada vez más.

El detalle

Otra opción finalmente es apelar al detalle como regalo para el Día de los enamorados.

Gimnasia de Comodoro le ganó a San Martín de Corrientes y ahora piensa en la Copa Súper 20

Teniendo en cuenta que el gesto es tan importante como el regalo en sí, conocer el gusto de la persona amada despierta esa búsqueda.

Y ahí ganan terrenos los accesorios o los complementos para algo que se supiera que le gusta mucho. Un set de botánicos completo para acompañar el gin tonic, con cada vez más adeptos en reuniones con familiares, amigos o en pareja es una de ellas. Lo mismo corre para la indumentaria, la práctica del deporte o una experiencia.