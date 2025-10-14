Cuál es el perfil del comprador típico de propiedades en Rada Tilly y cómo cambió en los últimos años

Hace algo más de dos décadas, el perfil del comprador en Rada Tilly era bastante homogéneo: familias de Comodoro que querían una casa de fin de semana, o personas que buscaban un lugar más tranquilo para retirarse.

Pero eso cambió. Hoy, la demanda está más diversificada, más decidida y mucho más joven.

Rada Tilly dejó de ser solo un lugar para descansar y se transformó en un lugar para vivir, proyectar y crecer.

Compradores de entre 40 y 50 años: el nuevo estándar

El nuevo perfil dominante son parejas jóvenes, generalmente entre los 40 y 50 años, en plena etapa de consolidación personal y profesional. Ya no compran una casa para “más adelante”. Quieren mudarse hoy. Y lo hacen con una decisión clara: mejorar su calidad de vida. No son especuladores. Son compradores reales, con necesidades concretas y una visión a largo plazo.

Profesionales y empleados del petróleo

El motor productivo de la región sigue siendo el sector energético. Muchos compradores trabajan en empresas petroleras, ya sea en puestos operativos o administrativos. Algunos rotan por Vaca Muerta, otros están asentados en Comodoro, pero todos comparten algo: ingresos estables, buenos sueldos y la intención de transformar ese capital en ladrillos. Para ellos, Rada Tilly ofrece una combinación única: cercanía al trabajo y distancia del centro urbano de Comodoro Rivadavia.

Empresarios de segunda generación

Un perfil en crecimiento es el del hijo del empresario comodorense. Ya no vive con los padres; ya no quiere quedarse en la casa familiar. Esta nueva generación tiene una mentalidad más independiente, conoce el mercado y ve en Rada Tilly la posibilidad de construir su propio proyecto de vida. Venden la propiedad heredada o la casa en Comodoro, o bien aprovechan un buen pasar económico para dar el salto.

Inquilinos que decidieron dejar de alquilar

Un grupo muy activo en el mercado es el de quienes alquilaban —en Comodoro o incluso en Rada Tilly— y lograron juntar un ahorro inicial. Muchos de ellos acceden al crédito hipotecario, lo que les permite pasar del alquiler a la propiedad. Estos compradores suelen estar muy informados, comparar opciones y buscar oportunidades que se ajusten tanto a su presupuesto como a sus expectativas familiares.

Una demanda más consciente

A diferencia de otros ciclos del mercado, los compradores actuales son más racionales.

Saben lo que buscan:

- Un entorno seguro para sus hijos

- Acceso a servicios sin resignar tranquilidad

- Potencial de valorización

- Un lugar donde quedarse, no solo invertir

Ya no se trata solo de metros cuadrados. Se trata de calidad de vida. Por eso, la demanda hoy es más exigente, pero también más sólida. El mercado inmobiliario de Rada Tilly no solo creció en volumen; creció en madurez. Quienes compran hoy lo hacen con decisión, con análisis y con una intención real de quedarse. Entender ese perfil es clave para ofrecer productos adecuados, fijar precios coherentes y construir una comunidad en armonía.

Federico Blanco Contador Público Corredor Inmobiliario MP: 185 COCICH