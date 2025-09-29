La Expo Industrial y Comercial de Innovación Tecnológica se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, donde Costanera Shopping contará con un stand institucional para acercar al público su propuesta comercial, cultural y de entretenimiento.

La participación en esta Expo significa una excelente oportunidad para fortalecer vínculos con la comunidad empresarial, promover el comercio local y mostrar el papel del shopping como un espacio integral de encuentro, compras y experiencias innovadoras.

Además de su presencia en la exposición, Costanera Shopping será sponsor de dos conferencias que se brindarán en el auditorio de la Expo, reafirmando así su compromiso con la generación de espacios de intercambio de ideas, aprendizaje y debate sobre las nuevas tendencias del sector.

Estas charlas forman parte de la agenda de actividades abiertas al público y estarán a cargo de destacados referentes del sector.

Costanera Shopping continúa apostando a iniciativas que potencien el desarrollo local y regional, generando vínculos entre el ámbito comercial, educativo y tecnológico.

Carlos Canudas : "Invertir en franquicias: la llave para crecer en el nuevo Comodoro"

📅 Jueves 2 de octubre a las 14 horas

Contador Público, socio fundador y CEO de Canudas Franquicias y director de la AAMF. Con más de 30 años de trayectoria, su consultora es referente en asesoramiento, desarrollo y comercialización de franquicias. Conferencista internacional y presidente de FCI, red iberoamericana de consultoras en franquicias. En su charla compartirá la actualidad del modelo de franquicias en Argentina y el interés creciente de las marcas en expandirse a Comodoro Rivadavia.

📅 Sábado 4 de octubre a las 17

Socio del estudio Pfeifer-Zurdo, uno de los más reconocidos en diseño de centros comerciales en Argentina y la región. Son responsables de proyectos emblemáticos como DOT Baires, Alto Rosario, Alto NOA y Paseo Alcorta, entre otros. Su exposición estará enfocada en el diseño y estándares de Costanera Shopping, mostrando cómo el proyecto está pensado para competir con los principales shoppings del país.

“Desde Costanera Shopping seguimos apostando al crecimiento sostenido de la ciudad y la región, impulsando la innovación y fomentando alianzas estratégicas con todos los sectores”, indicó la empresa.

Stand Costanera Shopping – 11.ª Expo Industrial y Comercial de Innovación Tecnológica

Predio Ferial de Comodoro Rivadavia

Desde el 2 hasta el 4 de octubre

