Corian: el material versátil que combina naturaleza y tecnología y lleva el futuro al interior de tu casa

El Corian básicamente es un material avanzado en el que se mezcla la tecnología con la naturaleza, y es utilizado como elemento decorativo en una gran variedad de aplicaciones, tanto residenciales como comerciales e industriales. Fundamentalmente se distingue por sus posibilidades de transformación, funcionalidad y vida útil. Inicialmente se produce en planchas, y permite realizar casi cualquier forma trabajando con herramientas habitualmente utilizadas para el trabajo en madera.

En un principio podríamos presentarlo como un material duro como una piedra pero que se puede cortar, moldear y trabajar prácticamente para cualquier proyecto, mejorando notablemente las propiedades de un material natural.

Es un material sólido fabricado únicamente por Dupont, y procesado exclusivamente por fabricantes certificados. Tiene una excelente reputación como material para mesadas de cocina y lavatorios, paredes de baño y ducha, mesadas y revestimientos de laboratorios, y aplicaciones directas en numerosos mercados como la hoteleria, sanidad (clinicas, consultorios, hospitales), industria petrolera, gastronomica (bares y restaurantes), laboratorios, comercios, bancos, aeropuertos y espacios públicos en general.

Químicamente su composición esta integrada en peso por 2/3 de minerales naturales y 1/3 de resinas acrílicas de altísima calidad. Su principal componente es el mineral trihidrato de aluminio (ATH), un derivado de la bauxita que sirve de base para la producción de aluminio, y por ejemplo es un ingrediente importante del dentífrico con el cual tenemos contacto cotidiano. Un detalle no menos importante es que Corian no constituye un material tóxico, que puede tener contacto directo con alimentos, es imputrescible y sus componentes no se separan en contacto con agua.

Las planchas se producen en dos espesores: 6mm (ancho 76 cm y largo 249 cm) y 12 mm (ancho 76 cm y largo 366 cm) y están disponibles en más de 120 colores desde tonos pasteles a saturados, lisos, sólidos y veteados. Se puede trabajar con un solo color o experimentar con llamativas combinaciones, incrustaciones o combinaciones con metales, madera, piedras o cualquier otro material. El uso de hojas de 6 mm se limita a aplicaciones verticales solamente, mientras que para la mayoría de las aplicaciones se trabaja a partir de hojas de 12 mm, logrando también gracias a las posibilidades de trabajar que nos brinda este material cualquier espesor de acuerdo al destino dentro del proyecto.

El Corian es un material no poroso totalmente dúctil (a diferencia de una piedra natural que presenta un cuerpo frágil), simplemente con tocarlo y notar su suavidad y calidez al tacto basta para percatarse de la ausencia total de porosidad.

El hecho de que no presente poros elimina una infinidad de problemas típicos de las mesadas de cocina, ya que esta propiedad impide que absorba salpicaduras y líquidos que podrían mancharlo, así como también facilita notablemente la limpieza eliminando así la formación de olores, desarrollo de moho y colonias de bacterias.

Es un material inerte e inocuo, que no emite gases en condiciones normales de temperatura, mientras que en un siniestro no propaga la llama y emite principalmente gas carbónico, produciendo un humo ligero que no contiene gases tóxicos, haciéndolo así propicio para la aplicación en locales públicos o instalaciones críticas como aeropuertos, bancos, hospitales, etc. Los elementos de Corian soportan altísimas temperaturas pero de todos modos se los debe proteger con adecuados aislamientos térmicos ante el contacto directo con la llama.

Seguramente el éxito de este material radica en el secreto del pegamento que se utiliza para materializar todas las uniones, las cuales son totalmente imperceptibles y es imposible detectarlas a simple vista. Esta propiedad permite generar mesadas de cocina de 2 cm, 4 cm, 6 cm o el espesor que el cliente desee ya que a la vista será un frente uniforme sin ninguna junta. A la hora de hacer uniones en esquinas o tramos rectos de gran longitud también nos vemos favorecidos por esta propiedad ya que las uniones se realizaran en obra borrando dichas juntas y generando piezas de cualquier tamaño con aspecto monolítico. Una posibilidad también es integrar piletas del mismo material y color logrando la unidad total de la mesada y garantizando el 100% de impermeabilidad.

El color y la estructura del material son totalmente homogéneos en todo el espesor y no se desgastan, constituyendo así un material sólido sin riesgo de desprendimiento de capas, y que brinda la posibilidad de rejuvenecer la superficie tantas veces como sea necesario para que la misma luzca siempre como el primer día y sin la más mínima rayadura. La renovación de la superficie se ejecuta de acuerdo al daño que presente la misma, pero básicamente con un detergente y una esponja abrasiva se pueden solucionar la mayoría de los daños normales como golpes y arañazos.

Existen aplicaciones de mesadas y revestimientos de muros en las que se requiere que sus uniones sean totalmente estancas y que además faciliten su limpieza impidiendo la acumulación de suciedad y bacterias. Respondiendo a esta necesidad surge el zócalo sanitario, el cual es básicamente una unión redondeada entre el plano horizontal y el plano vertical. Esta aplicación es muy empleada en destinos como laboratorios y hospitales.

Las posibilidades de trabajar este material son infinitas, a tal punto que es posible realizar trabajos de termoformación para lograr formas no convencionales. El proceso se realiza en un horno especial elevando la temperatura por encima de los 180 ºC logrando así una consistencia en la placa similar a la de una tela. En ese momento se le da la forma deseada y luego se realiza una especie de encofrado para que solidifique la misma.

La transiluminacion y la sublimación (impresión de imágenes en la superficie) son otras de las artesanías que se pueden realizar con Corian logrando así trabajos únicos y personalizados para cada proyecto.

Principales ventajas:

Textura lisa y agradable al tacto

Suavidad y calidez al tacto

Amplia variedad de colores

Uniones totalmente imperceptibles

Higiene extrema

Gran durabilidad

Diseño versátil

Porosidad nula

Facilidad para la limpieza

Material dúctil (es capaz de absorber deformaciones y recuperar su forma original sin dañarse)

Posibilidad de generar zócalos sanitarios

Resistente a productos químicos

Resistente a rayos U.V.

En caso de accidentes permite ser reparado y renovar la superficie, ya sea a partir de un pulido o directamente reemplazando la zona dañada y realizando un nuevo pegado con imperceptibilidad en las uniones

CORIAN EN COMODORO

En Los Andes Design podés encontrar el asesoramiento para aplicar este material futurista en tu casa o tu proyecto. Además, es representante en la zona de Amoblamientos Johnson y para el diseño personalizado de cada cocina cuenta con un equipo de diseñadores de interiores y arquitectos. De esta forma, y junto con cada familia, diseñan un espacio listo para ser vivido y disfrutado a pleno.

Contacto:

Teléfono: +54 297 4445154 Web: http://losandesdesign.com.ar

Dirección: Rivadavia 1152 / Comodoro Rivadavia