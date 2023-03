Conocé los “tips” por los que los expertos aseguran que en construcción, “lo barato sale caro”

Como pasa en todo, en la construcción suele haber máximas o sentencias arrastradas de antaño que dan por verdad algunas cuestiones que, al explorar en el día a día de una obra, quedan desactualizadas o superadas.

Una de ellas tiene que ver con la construcción tradicional con la que actualmente gana más adeptos, como lo es el método “en seco” y con llave en mano.

En cualquier recorrida por Comodoro Rivadavia y sus distintos barrios es común cruzarse con este tipo de construcciones, que en muy poco tiempo, transforman un lote en una vivienda o una vieja casa en un lugar moderno y ampliado.

Una de esas sentencias históricas tiene que ver con que la construcción tradicional, de obras con ladrillos, cemento, cal y arena, son mejores que los métodos actuales de construcción en seco.

Fueron décadas y décadas de sostener que “a los ladrillos” y “las tejas”, no hay con que darle.

Pero lo que va quedando claro con los últimos avances en la materia, que en construcción, “lo barato sale caro”.

Y esta es una sentencia que, a diferencia de la otra, los expertos avalan.

¿Con qué elementos?

Desde Viviendas Luden, empresa líder en la materia y con decenas de obras en Comodoro Rivadavia brindaron algunas certezas para desarmar mitos y construir certezas.

Un punto es el de los materiales. Lo barato sale caro en este aspecto vinculado con lo que se usa en el método tradicional y el método en seco es que ahora se utilizan materiales de primera calidad, “con lo último que va sacando el mercado, lo que garantiza la durabilidad, la perfección en las terminaciones”.

“Con todo lo nuevo se evitan fallas en el material y se aprovecha la última tecnología de los fabricantes de insumos a nivel mundial, que quedan al alcance de cualquiera”, se destacó desde Luden.

Así, se usa lo último en tecnología desarrollado por el mercado de la construcción a partir de su crecimiento y aplicación de enseñanzas de mercados y otros sectores de la industria de los materiales.

“Todo juega a favor del cliente, del que va construyendo, porque se está aprovechando todo el desarrollo de la industria en calidad. Puede tener en algunos casos un costo mayor, pero redunda en muchos aspectos positivos de las obras”, se indicó.

“La construcción en seco está en permanente evolución y debemos sacar provecho en todo lo que invierte la industria en eficiencia y calidad. Comparado con una obra tradicional, de ladrillo, cemento y arena es más barato, pero se compara algo viejo con algo nuevo”, se destacó.

No se trata de una disputa contra un sistema, sino en destacar las características positivas de lo nuevo: las terminaciones, la rapidez, la adaptabilidad, el resultado final son solo alguno de esos puntos.

Por eso, si bien los costos pueden ser diferentes en algunos casos, los resultados claramente lo son, pero a favor de la construcción en seco.

Una comparación sería la de auto de los años 90 y uno actual: es más barato, los repuestos son más económicos y mantenerlo, pero las prestaciones que nos dan no son las mismas. Ni el confort, ni seguridad, ni el andar ni la durabilidad.

“Los materiales que usamos ahora son durables, no se deterioran, no les afecta nada la lluvia, el sol y el viento, etc. Si lo aprovechamos, hay un costo mayor, pero también hay un componente importante como es la capacitación de la mano de obra para hacerlo correctamente. Hacer una construcción en seco como corresponde no lo puede hacer cualquier persona, sino alguien especializado, lo que hace una diferencia”, se ensalsó.

“No quiere decir que una sea mala o buena, sino distintas. Una es con última tecnología y otra es la que se viene usando en el tiempo a lo largo de los años”, se aclaró.

Otra ventaja es que la construcción en seco se puede usar en lugares donde la tradicional no. Hay segundos pisos que no se puede porque es muy pesada y la construcción de abajo no la soporta. En seco es más liviana y permite hacerlo. Es adaptable a cualquier circunstancia. Se puede hacer en lugares donde sería imposible con ladrillos. O se puede hacer formas distintas porque los materiales son maleables.

Luden por ejemplo, desarrolla la obra llave en mano, lo que significa también un beneficio adicional que tiene que ver con los tiempos que se ahorran con la gestión de los materiales para cada instancia de la obra.

OPCIONES DE ENTREGA

Hay tres opciones de entrega al elegir una vivienda LUDEN:

✅Llave en mano: completamente lista para mudarse

✅Intermedio: estructura con forrado exterior y piso

✅Estructura: sólo la estructura, y queda perfectamente lista para continuar en cualquier momento con la etapa siguiente.

VALORES POR MÓDULO Y OPCIONES DE ENTREGA

🏠 Precios de las distintas opciones y medidas:

🏠 Módulo 21 m2 de 6 m x 3.5 m.

Llave en mano: $ 7.800.000

Intermedio: $ 6.250.000

Estructura: $ 3.850.000.

🏠 Módulo 26 m2 de 7.50 x 3.50 m.

Llave en mano: $ 9.400.000.

Intermedio: $ 7.500.000.

Estructura: $ 4.700.000.

🏠 Módulo 31 m2 de 9 m x 3.50 m.

Llave en mano: $ 11.400.000.

Intermedio: $ 9.100.000.

Estructura: $ 5.600.000.

🏠Loft 33 m2👇🏻

$ 10.250.000

Todo es con materiales incluidos.

