Con fuerte mirada local y el servicio de calidad de siempre, Valenziana Muebles abrió sus puertas en Cipolletti

Desde el 1.º de septiembre Cipolletti suma una nueva propuesta en el rubro de muebles y colchones: Valenziana Muebles.

El local, ubicado en General Fernández Oro 650, llega de la mano de Franco y Alan García, empresarios con amplia experiencia en el sector y actuales dueños de Amoblarte y Valenziana Muebles Comodoro Rivadavia.

“Decidimos tomar esta iniciativa e incursionar en la localidad de Cipolletti ya que, con el movimiento de recursos hacia esta ciudad, muchos de nuestros clientes están siendo trasladados allí. Queremos que sigan confiando en nosotros: les vamos a ofrecer la misma calidad de atención, asesoramiento y buena onda que brindamos en Comodoro”, explicaron los titulares de la firma.

En el nuevo local, los clientes podrán encontrar todo para el hogar: sillones con los últimos diseños y tecnología, juegos de comedor de vanguardia, colchones de máxima calidad, modernos juegos de dormitorio y una amplia variedad de opciones pensadas para brindar confort y estilo en cada espacio de la casa.

Además, “contamos con un amplio depósito con stock para entrega inmediata y ofrecemos servicio de reparto y armado a domicilio, asegurando la misma calidad de servicio que caracteriza a la marca”.

“También disponemos de asesores online que estarán respondiendo todas tus consultas al 📲 299-612-7269”.

Los precios y planes de financiación serán los mismos que Valenziana Muebles ofrece en todo el país, garantizando igualdad de beneficios y oportunidades para todos sus clientes.

📍 Los horarios de atención son de lunes a sábados de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:30.

👉 Con esta apertura, Valenziana Muebles invita a toda la comunidad de Cipolletti y alrededores a visitar el local, descubrir las novedades y disfrutar de una experiencia de compra con diseño, innovación y calidad.

✨ Además, el sábado 20 de septiembre de 16 a 20 hs se va a celebrar con barra de tragos, música y descuentos especiales para todos nuestros clientes.

¡Vengan a conocer nuestro hermoso local y disfrutar con nosotros!

Domicilio: General Fernández Oro 650 – Cipolletti

Cel./WhatsApp 299-612-7269

📲 Seguinos en nuestras redes sociales:

Instagram y Facebook @valenziana.cipolletti