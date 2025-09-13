Compra-venta de propiedades en Rada Tilly: el precio justo no se encuentra en un portal

“El precio real de una casa no lo dice Internet. Lo sabe quien está en contacto con los compradores todos los días.”

Federico Blanco, contador público y corredor inmobiliario matriculado MP: 185 COCICH.

Lo que vale, y lo que se vende

Uno de los errores más comunes en el mercado inmobiliario —especialmente en zonas en expansión como Rada Tilly— es confundir precio de publicación con precio real de cierre. Y esa diferencia, aunque parezca técnica, representa muchos miles de dólares en juego.

El comprador desprevenido ve una casa publicada a 180.000 USD y cree que ese es el precio de mercado. Pero la realidad, como bien demuestra la experiencia de Federico Blanco, es que los portales saben mucho de lo que se publica, pero muy poco de lo que realmente se vende.

Y en Rada Tilly, donde la oferta y la demanda tienen características propias, esa diferencia puede significar cerrar una buena operación o pagar de más.

La zona no es un detalle: es el precio

En mercados como el de Buenos Aires se habla del metro cuadrado. En Rada Tilly, lo que importa es la zona y la ubicación dentro de esa zona. No es lo mismo estar sobre la costanera que a cinco cuadras. No es lo mismo tener calles asfaltadas y ordenadas que estar en una zona en crecimiento, sin asfalto.

El cliente no paga solo por metros. Paga por entorno, vista, accesibilidad y calidad de vida.

Rada Tilly por zonas: lo que hay que saber

Zona costanera: frente al mar es el metro más codiciado de la Patagonia. Muy escasa oferta y valores altos. Las pocas propiedades disponibles se venden rápido y sin regateos siempre que el precio de partida sea lógico y razonable.

frente al mar es el metro más codiciado de la Patagonia. Muy escasa oferta y valores altos. Las pocas propiedades disponibles se venden rápido y sin regateos siempre que el precio de partida sea lógico y razonable. Zona Piedrabuena / Moyano: avenidas consolidadas, con alta demanda residencial. Calles muy buscadas por familias con ingresos altos, principalmente empresarios del sector del petróleo.

avenidas consolidadas, con alta demanda residencial. Calles muy buscadas por familias con ingresos altos, principalmente empresarios del sector del petróleo. Zona Sequí y Fragata Sarmiento: zonas de transición, con gran potencial. Calles asfaltadas, buen entorno, pero con precios medios-altos.

zonas de transición, con gran potencial. Calles asfaltadas, buen entorno, pero con precios medios-altos. Solares del Márquez / Tierra Joven: áreas en expansión. Aquí se encuentran oportunidades para construir o invertir a mediano plazo. Precios más bajos, pero con margen de valorización.

áreas en expansión. Aquí se encuentran oportunidades para construir o invertir a mediano plazo. Precios más bajos, pero con margen de valorización. Altos de la Villa / Barrio Mirador: zonas residenciales, algunas consolidadas y otras en formación. Ideales para proyectos familiares con visión a futuro.

¿Y el precio por metro cuadrado?

En Rada Tilly, el comprador no decide por planilla de Excel. Decide por emoción, orientación, estado, entorno y lo que esa casa le hace sentir. Y eso no entra en una fórmula matemática.

Lo que se publica vs. lo que se paga

Internet está lleno de casas que no se venden. ¿Por qué? Porque están mal valoradas. Muchas veces los propietarios fijan el precio sin asesoramiento profesional, o influenciados por “lo que ven en los portales”.

Pero en la calle, las operaciones reales se cierran a otros valores. Y eso solo lo sabe quien está en contacto con los compradores todos los días.

Comprar bien es comprar con información

No se trata de regatear. Se trata de pagar el valor real de mercado. Y para eso es indispensable:

Entender la zona.

Conocer qué se vendió, no solo qué se publicó.

Saber leer los momentos de oferta y demanda.

Asesorarse con un profesional que conozca el barrio, las calles, los vecinos.

Comprar sin eso es como manejar con los ojos vendados.

Conclusión

Rada Tilly es un mercado en evolución, con zonas diferenciadas, precios dinámicos y un alto componente emocional. El que compra bien, compra con criterio, con asesoramiento y con la información real de la calle, no del algoritmo.