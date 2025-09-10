Comodoro se prepara para un nuevo desafío con una prestigiosa carrera de 5K y 10K

Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una jornada a puro deporte con la realización de QUONAM CORRE 2025, la carrera que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre en la Avenida Polonia.

El evento contará con dos distancias, 5K y 10K, pensadas tanto para corredores que buscan dar sus primeros pasos en el running como para quienes quieran competir en un nivel más exigente.

Las categorías serán competitivas, con divisiones por edad en damas y caballeros. La organización confirmó que habrá órdenes de compra para todas las categorías en ambas distancias, además de premios económicos para la clasificación general.

La inscripción se realiza 🏃‍♂️🏃

Cada corredor recibirá un kit especial, compuesto por:

Remera oficial del evento.

Mochila.

Botella.

Medalla finisher.

Número de corredor.

El kit se puede retirar desde el sábado en la sucursal del centro de Comodoro Rivadavia.

De esta manera, QUONAM CORRE 2025 busca consolidarse como una de las citas deportivas más esperadas del calendario local, promoviendo el deporte, la vida saludable y el encuentro de la comunidad en torno al running.

Además, una vez que finalice la competencia para adultos, habrá una especial para niños. Y a lo largo de toda la jornada habrá muchas propuestas recreativas para los competidores, las familias, amigos y acompañantes, por lo que se vivirá una fiesta completa.

