Comodoro recibe a Johnny Sky, un grande de la bachata mundial en una gira internacional con solo dos fechas en Argentina
El reconocido cantante de bachata se presentará el 13 de septiembre en el Salón Jerárquicos de Comodoro Rivadavia y el 19 de septiembre en el Golden Center de Buenos Aires. Las entradas ya están disponibles en distintos puntos de venta.
La bachata tendrá dos noches inolvidables en Argentina de la mano de Johnny Sky, uno de los artistas más queridos y reconocidos del género. La productora Club Cuba, liderada por Mauro y Edgardo, trae al país al cantante internacional, nacido en Estados Unidos, en el marco de su gira 2025.
La primera cita será 📅el viernes 13 de septiembre en Comodoro Rivadavia, en el Salón Jerárquicos (Bouchardo y Saavedra).
Una semana más tarde, el artista desembarcará en Buenos Aires para presentarse el jueves 19 de septiembre en el Golden Center de CABA.
“NO RULES WORLD TOUR. 💥😈 Esta no es una gira cualquiera — es un movimiento global. Cada ciudad, cada tarima, sin reglas ni límites. ¿Quién está listo pa’ sentir la verdadera vibra? 👀”, resaltó el propio artista.
“Será una experiencia única para todos los amantes de la bachata. Queremos que la gente viva la música en vivo, disfrute, baile y se emocione con un artista que ya es parte de la historia del género”, señalaron desde Club Cuba.
Con una puesta en escena vibrante y el repertorio de sus grandes éxitos, Johnny Sky promete dos noches a pura bachata que quedarán en la memoria de sus seguidores.
Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en Passline desde 👉el siguiente enlace para la fecha en Comodoro, y 👉 el siguiente para la jornada en Capital Federal además de una red de puntos de venta distribuidos en distintas ciudades de la Patagonia:
- 📍 Comodoro Rivadavia: @lau_a.navarro
- 📍 Puerto Madryn: @ema_dancer8 y @josue_jonatann
- 📍 Trelew: @meel.ibazeta
- 📍 Rawson: @china_arte_en_movimiento
- 📍 Caleta Olivia: @roalarcon.ok
- 📍 Bariloche: @laila_bariloche
Y en estos puntos para la fecha en Capital Federal:
Puntos de venta
🔵@divilca Buenos Aires
🔵@solmarok_ Buenos Aires
🔵@mdqbaila Mar del Plata
🔵@gonzalizondo Zona Norte
🔵@yesi_g_405 Mendoza
🔵@electricogenio Zona Sur
DJ
🟢@_djmagicflow
🟢@josemas_tugorditofavorito
👉 Para más información, preventas y novedades, se puede seguir a la productora en Instagram: @clubcubaoficial.
Además de en las dos fechas en Argentina, el artista lleva adelante una extensa gira por ciudades de Estados Unidos, Perú, Italia, España y Croacia