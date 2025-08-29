Comodoro: una innovadora solución integral para clientes, proveedores y comerciantes

Comodoro Rivadavia cuenta con un nuevo emprendimiento que apunta a brindar una solución integral para proveedores, comerciantes y clientes, basado en el concepto de la economía colaborativa.

El ingeniero César Herrada, conocido comerciante de la ciudad, brindó detalles del nuevo desafío en el que está trabajando.

- ¿Qué es Mercado Expreso?

- Es una solución integral para clientes, comerciantes, y proveedores, en una sola aplicación, basado en la economía colaborativa.

Por un lado, observamos que el crecimiento de la venta on-line aceleró los cambios culturales relacionados con la comercialización, a tal punto que la mayoría de las ventas se concentran en pocos sitios de internet, poniendo en jaque a muchas empresas pequeñas y medianas.

Por otro lado, observamos que los sitios actuales son buenos para comprar, pero no lo son para decidir una compra, por lo que muchos consumidores todavía visitan una tienda física para que un vendedor los asesore, y recién luego de saber qué producto necesitan y quieren, compran en la tienda o ingresan a la web para adquirir el producto.

Además, los comerciantes no disponen de todas las marcas, ni de todos los modelos de una misma marca, ya sea por falta de espacio o por decisión empresarial, lo que afecta a los proveedores, y por supuesto también a los consumidores que ven limitada la oferta.

Ante esa situación, surgió esta propuesta comercial donde el cliente tendrá un sitio preparado para ayudarlo a decidir su compra entre una mayor variedad de opciones, dándole además la posibilidad de elegir el comercio que le inspire mayor confianza, y disponer del producto en forma inmediata. Mientras tanto los comerciantes podrán enfocarse en tener stock suficiente de aquellos productos más demandados, gracias a la Info que les comparte la aplicación, mejorando con ello la relación con sus proveedores, y transformando toda la operatoria en un círculo virtuoso.

- ¿Cómo funciona la aplicación?

- Básicamente, la idea es que dentro de la aplicación los clientes puedan elegir entre toda la gama de modelos de los que dispone cada proveedor, aquel que mejor se adapte a sus necesidades y gustos. Recién entonces, a través de la aplicación, el cliente solicita a los comercios cercanos a su ubicación que le coticen dicho modelo, y sólo en caso de que ninguno de ellos lo tenga en stock o que no respondan en la siguiente media hora, lo podrá vender directamente el proveedor o fabricante.

El propósito fundamental de la aplicación es ayudar al cliente a elegir el producto que más le conviene, tanto en precio como prestaciones, y a los comercios y proveedores a mejorar sus resultados, apalancados en el trabajo conjunto, donde cada parte tiene bien definido su rol.

- ¿En qué etapa está hoy el proyecto?

- El proyecto está en su etapa final, pero por el tipo de operatoria que tiene la propuesta, el sitio de acceso para los clientes recién estará disponible cuando se tenga una cantidad mínima de proveedores y comerciantes adheridos, de manera de asegurar una experiencia de compra positiva.

Por otro lado, se necesitan inversores, y en esa etapa estamos hoy.

- ¿Y a quién le podría interesar este proyecto?

- Si te referís a quién le puede servir, pienso que a las plataformas de pago o billeteras virtuales que todavía no tengan un Marketplace, ya que esta propuesta las complementa totalmente. En mi opinión personal, creo que todas las plataformas de pago deberían tener su propio Marketplace para asegurarse el control de al menos un canal donde se utilicen sus productos con determinada exclusividad.

- En otro orden, ¿Qué consejo le daría a la persona que quiere emprender?

- Primero que no hay edad para emprender mientras existan sueños y proyectos. Y segundo, que todos tienen su oportunidad. El tema es descubrir los talentos que cada uno tiene, y alinearlos con su propósito.

Otro consejo, que no se desesperen ni se desanimen, ya que siempre habrá algo en lo que puedan destacarse, y lo ideal es ser los primeros en eso, en algún nicho.

- Volviendo a Mercado Expreso y para terminar, ¿cómo resumirías la propuesta en pocas palabras?

- Lo dije un poco al principio, pero si tuviera que resumirlo diría que Mercado Expreso es una gran red de distribución descentralizada y una app de cooperación colectiva donde interactúan clientes, comerciantes y proveedores en beneficio de todos.

El que quiera conocer más sobre la propuesta, puede ingresar a www.mercadoexpreso.net que es el sitio de presentación, y donde los comerciantes y proveedores interesados en sumarse, podrán completar un formulario.

Me entusiasma mucho el proyecto porque estoy convencido de que puede ser de mucha utilidad para toda la cadena de comercialización, y en especial para los consumidores. Como dice nuestro eslogan: “El mercado es tuyo”, el mercado es de la gente, es de todos.

Las categorías disponibles por el momento, son:

- Tecnología y Electro

- Muebles y Colchones

- Deportes, Rodados, y Aire Libre

- Bebés y Niños (exceptuando vestimenta)

CONTACTO

