Cómo es el el multiespacio de Comodoro que transforma cada evento en una experiencia única

En Comodoro Rivadavia, encontrar el lugar ideal para un evento puede ser un desafío. Por eso, Pomoro Salón Multieventos, ubicado en Ricardo Tora 3283, en la zona de Cordón Forestal, surge como una propuesta integral y versátil, pensada para que cada celebración sea única e inolvidable.

Un espacio diseñado para el disfrute

Pomoro tiene capacidad para 150 personas cómodamente sentadas, en un ambiente que combina amplitud, comodidad y decoración lista para usar, aunque también admite personalización según el gusto del cliente.

El salón cuenta con cocina equipada con freezer y heladera, además de una gran parrilla. Todo en un espacio accesible, con rampas para facilitar el ingreso.

Diversión garantizada para todas las edades

El multiespacio se distingue por su propuesta de entretenimiento. Cancha de fútbol y básquet al aire libre, metegol, ping pong y peloteros aseguran diversión para chicos y grandes.

Esta variedad lo convierte en “un pelotero distinto”, ideal para cumpleaños de adolescentes y preadolescentes que buscan más que un castillo inflable. También se incluye un parlante para música y un espacio de candy bar para fotos y decoración.

Flexibilidad y servicios a medida

“Queremos que cada evento sea distinto, por eso nos adaptamos a las necesidades de cada cliente”, explica Florencia, anfitriona de Pomoro.

El salón puede alquilarse solo o bien sumar servicios como catering, DJ, fotografía, maquillaje artístico, animación, vajilla y mantelería, para una solución “llave en mano”.

Los tiempos de alquiler también son flexibles: para fiestas infantiles, se proponen tres horas con posibilidad de extenderse, mientras que para casamientos u otros eventos sociales se ofrece desde las 13 hasta las 5 de la madrugada del día siguiente.

Ubicación y comodidad de acceso

Pomoro está ubicado en Cordón Forestal, con acceso totalmente asfaltado por Juana de Azurduy, a solo tres minutos de la Ruta 3 y Constituyentes.

Otro diferencial clave es su estacionamiento privado de 5.000 m², que garantiza seguridad y comodidad para los invitados.

Mirá la recorrida que hicimos desde ADNSUR para que puedas conocer todas las instalaciones y servicios 👉desde acá

Datos de contacto

📍 Dirección: Ricardo Tora 3283, Cordón Forestal, Comodoro Rivadavia

📲 WhatsApp: 297 501 7508

📷 Instagram: @pomoro.multieventos

👍 Facebook: Pomoro Salón Multieventos

Las reservas se realizan con una seña del 50% y el saldo se abona cinco días antes del evento. Se recomienda coordinar una visita para conocer las instalaciones y comprobar por qué Pomoro se afianza como un referente entre los salones de eventos en Comodoro Rivadavia.