Clientes de Tsuyoi participaron del 1er aniversario del Club Toyota

Clientes de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Las Heras y Puerto Deseado fueron recibidos en Toyota Argentina por Roberto Giorshi, Jefe del Club Toyota, Eduardo Kromberg, Gerente de RSE Toyota Argentina y en la pista de manejo de 4x4 por Andy Jakos Piloto Gazoo Racing (Turismo Carretera Pick Up).

Los socios fueron seleccionados de manera aleatoria por su scoring en compras y servicios oficiales en Chubut y Santa Cruz. Este grupo patagónico inició su experiencia en el Aeropuerto Jorge Newbery, con una propuesta all inclusive de 3 días en el Hotel Australis de Campana, visita a la planta de producción, reserva natural, Gear Garage y experiencia of road en Hilux 4×4 junto a Pilotos de Gazoo Racing.

Comenzó la venta de entradas anticipadas para el show de Banda XXI en Comodoro

“Estamos conmemorando el primer aniversario del club. Nació a mediados del mes de julio de 2021 como la primera membresía de la marca y hoy ya pasamos la barrera de los 70.000 socios en todo el país; la idea de este festejo, es que sea bien federal, que cada uno de los 43 concesionarios, sean filiales que nos permitan propagar el concepto Club y llegar a cada cliente, independientemente de la región geográfica que habiten", manifestó Roberto Giorshi, jefe Club Toyota.

Por su parte, Marcelo Sánchez de Caleta Olivia que participó del evento, aseguró que “hace muchos años que soy cliente de Toyota, es una marca que me ha acompañado en muchos viajes. Siempre me he sentido respaldado por la marca, es un vehículo muy confiable, soy fiel a la marca, no solamente por la confiabilidad del vehículo, si no también por el servicio de Posventa".

El Club Deportivo Próspero Palazzo celebra sus 58 años

Fabian Tomaz de Puerto Deseado también contó que “soy cliente desde hace más de 23 años. Hilux siempre me ha dado los mejores resultados, mis aventuras de pesca, y no me puedo quejar. La visita de hoy es un sueño, muy agradecido con Toyota y a Tsuyoi por haberme elegido.”