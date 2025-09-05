Clear Petroleum presente en AOG 2025

Clear Petroleum participa en una nueva edición de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) 2025, que se desarrolla del 8 al 11 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

Considerada uno de los eventos más importantes de la industria energética del país, la exposición reúne a empresas, profesionales y referentes del sector en un espacio estratégico para generar vínculos y compartir las tendencias que marcan el presente y el futuro de la energía en la región.

El espacio fue diseñado como un entorno innovador y dinámico que invita a clientes y colegas de la industria a vivir una experiencia integral.

La propuesta combina tecnología, capacitación y entretenimiento, reafirmando el espíritu de “ofrecer soluciones con valor agregado y apostar a la innovación como motor de crecimiento”.

Un espacio de experiencias interactivas

El stand de Clear ofrece un punto de encuentro para quienes desean conocer más sobre los servicios y capacidades de la empresa, a través de distintas propuestas:

Charlas con integrantes del equipo, donde especialistas de diferentes áreas comparten su visión sobre los desafíos y oportunidades de la industria:

Gabriel Conte, gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud, presentará la importancia de la cultura de seguridad en los servicios.

Ricardo Becerra, gerente de Seguridad Patrimonial, abordará la protección de activos y las tendencias en seguridad física.

Emiliano Rosendi, líder de Gestión de Talento, brindará una charla sobre empleo y desarrollo técnico.

Franco Sánchez, gerente de Operaciones de Torre, conversará sobre la gestión de operaciones de workover, pulling y flushby, desarrollando los nuevos servicios que la compañía ha comenzado en Vaca Muerta.

Juegos interactivos en pantalla táctil, diseñados para descubrir el universo de la compañía de manera lúdica y participativa.

Experiencias inmersivas de realidad virtual, que permiten explorar procesos y soluciones de Clear desde una perspectiva innovadora.

De esta manera, CLP convierte su participación en AOG 2025 en una propuesta diferencial que integra conocimiento, tecnología y cercanía con los asistentes.

Quienes deseen conocer más pueden ingresar en: https://clear.com.ar/aog/.

Compromiso con la industria energética

La presencia en AOG refuerza el compromiso de Clear Petroleum con el desarrollo de la industria en la Argentina y la región.

“Nuestro objetivo es estar cerca de nuestros clientes, aliados estratégicos y la comunidad energética, promoviendo el intercambio de ideas y generando espacios de valor que impulsen el desarrollo del sector”, expresaron desde la compañía.

Asimismo, remarcaron que “este ámbito brinda una oportunidad para que Clear continúe posicionándose como un socio clave en la cadena de valor energética, aportando soluciones que priorizan la seguridad, la eficiencia y la sustentabilidad”.

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)