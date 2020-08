COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - De la mano de internet, ya desde hace algunos años -pero más marcadamente con los cambios devenidos por la pandemia de coronavirus-, las formas de educar y aprender vienen experimentando profundos cambios. Hoy es posible obtener una certificación o un título universitario por medio de la educación a distancia (e-learning) y gradualmente nos vamos familiarizando con un nuevo paradigma: el salón de clase cede su espacio a interacciones por medio de una pantalla, en el que el alumno toma sus clases sin horarios fijos y establece su propio ritmo de avance.

La contratación de un curso de esta modalidad también se gestiona de manera online, y puede acarrear una serie de dudas: ¿Voy a aprender realmente? ¿Voy a estar siempre solo? ¿Quién me ayuda con mis dudas? ¿Las clases con profesor son en vivo o están grabadas? Para resolver estas inquitudues se necesitan avales que brinden certezas sobre el servicio que se contrata y que aseguren la inversión que se realiza en la capacitación y crecimiento personal.

Tanto en Comodoro Rivadavia como en Rada Tilly, BM inglés es una institución de referencia en la enseñanza de inglés, innovadora en la modalidad con grupos con 6 y 8 alumnos, desde que abrió sus puertas hace más de 15 años, con una modalidad marcadamente comunicacional. Cuenta con el aval del Ministerio de Educación del Chubut (es la Escuela Nº 1658) y es representante de los Exámenes Internacionales Anglia.

Por eso, en línea con la nueva tendencia y siempre en búsqueda de la innovación para todos sus alumnos, BM inglés presenta BM GO, su plataforma de e-learning de calidad internacional.

BM GO es la primera plataforma integral de e-learning en Patagonia, para estudiar inglés desde la casa u oficina (o de viaje, o desde cualquier otro lugar), contemplando todos los niveles internacionales del idioma. Cuenta con todos los recursos educativos que permiten incorporar contenidos nuevos de manera dinámica, practicarlos e incorporarlos.

Ofrece herramientas con reconocimiento de voz automático para mejorar y practicar tu habilidad oral y también un chat internacional donde se puede interactuar por escrito con alumnos de otros países que estén realizando el mismo nivel.

Los avances en la plataforma (disponible 24 hs, todos los días) estarán complementados con clases online, uno a uno, en vivo, con nuestros profesores. Los horarios son definidos por cada estudiante.

Además de contar con el acompañamiento de BM inglés en todas las etapas del servicio, obtenés los mismos avales de las clases presenciales: Al finalizar se obtiene la certificación de nivel de BM GO y también se puede tomar uno de los exámenes internacionales Anglia y sumar un aval internacional.

BM GO, con el aval de BM inglés, brinda la misma calidad y enfoque comunicativo de las clases presenciales. La información sobre niveles, packs disponibles, aranceles y modos de pago está disponibl en www.bmgo.com.ar, o también se puede solicitar asesoramiento al correoelectrónico hola@bmgo.com.ar.

Comunicarse en inglés hoy es una habilidad muy necesaria. Nos acostumbramos a convivir con tantas palabras y expresiones en ese idioma que casi no nos damos cuenta. Al utilizar cualquier programa, app, buscador o simplemente para nombrar las redes sociales que usamos, estamos usando algo de inglés. Sin embargo, no saber inglés cuesta realmente caro cuando estás hablando con otra persona. La incomodidad -y hasta la inseguridad y la vergüenza- pueden dominar el momento: sabes qué querés decir pero no sabes cómo. Para solucionar todo eso, BM Inglés lanzó BM GO.