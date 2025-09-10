CGC y la Fundación Universidad Nacional de la Patagonia Austral (FUNPA) invitan a la comunidad a sumarse a la campaña de donación de computadoras, notebooks y monitores en desuso, que se extenderá hasta el próximo lunes 15 de septiembre.

Hasta esa fecha, habrá tiempo de acercar dispositivos que ya no se utilicen para ser reacondicionados y donados a estudiantes universitarios e instituciones educativas y sociales de la provincia de Santa Cruz.

La convocatoria está abierta tanto a personas como a empresas, que pueden contribuir con equipos en desuso y sumarse a esta campaña que busca darles una nueva vida a los dispositivos electrónicos.

Con el apoyo del Laboratorio de Tecnologías Emergentes (LabTem) de la UNPA Caleta Olivia y el Museo de Informática de Río Gallegos, la campaña busca acercar la tecnología a quienes más lo necesitan.

¿Qué puede donarse?

Notebooks

PCs (CPU)

Monitores

Teclados

Cables de estos dispositivos

Puntos de recolección:

En Caleta Olivia:

Laboratorio de Tecnologías Emergentes (LabTem) – UNPA De 10 a 12 h y de 15 a 17 h

Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonosis – Beauvoir 844 De 9 a 15 h

En Río Gallegos:

Museo de Transformática – UNPA De 15 a 17 h

Club Hispano Americano De 13 a 20 h

