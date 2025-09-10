CGC y la FUNPA invitan a sumarse a la campaña de donación de computadoras, notebooks y monitores en desuso
La convocatoria está abierta tanto a personas como a empresas, que pueden contribuir con equipos en desuso y sumarse a esta campaña que busca darles una nueva vida a los dispositivos electrónicos.
CGC y la Fundación Universidad Nacional de la Patagonia Austral (FUNPA) invitan a la comunidad a sumarse a la campaña de donación de computadoras, notebooks y monitores en desuso, que se extenderá hasta el próximo lunes 15 de septiembre.
Hasta esa fecha, habrá tiempo de acercar dispositivos que ya no se utilicen para ser reacondicionados y donados a estudiantes universitarios e instituciones educativas y sociales de la provincia de Santa Cruz.
Con el apoyo del Laboratorio de Tecnologías Emergentes (LabTem) de la UNPA Caleta Olivia y el Museo de Informática de Río Gallegos, la campaña busca acercar la tecnología a quienes más lo necesitan.
¿Qué puede donarse?
- Notebooks
- PCs (CPU)
- Monitores
- Teclados
- Cables de estos dispositivos
Puntos de recolección:
En Caleta Olivia:
- Laboratorio de Tecnologías Emergentes (LabTem) – UNPA De 10 a 12 h y de 15 a 17 h
- Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonosis – Beauvoir 844 De 9 a 15 h
En Río Gallegos:
- Museo de Transformática – UNPA De 15 a 17 h
- Club Hispano Americano De 13 a 20 h
