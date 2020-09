COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Una vez que pudimos abrir trabajamos de forma muy segura para evitar contagios. Queremos seguir llevando adelante la actividad, trabajamos con protocolos homologados por la Federanción Internacional de Padel", remarcó Lucas Hernández en diálogo con ADNSUR.

Remarca que es un deporte que convoca a muy poca gente por turnos (entran sólo 4 por cancha) y es "fundamental para darle a la gente una alternativa para hacer actividad, distenderse y divertirse en medio de esta cuarentena que ya lleva seis meses".

En la progresiva reapertura de rubros, los clubes estuvieron en los últimos lugares. Sin embargo, explican que en el caso de este deporte en particular -,más alla de la implementación a rajatablade los protocolos sanitarios establecidos- por sus características no supone un foco de contegio. "Nuestra actividad no resiste más cierres de los que ya sufrimos. Necesitamos que se entienda que mantener abiertos los clubes de Padel no va a agravar la situación epidemiológica", enfatizan.

"No es coherente que se junten personas en un recinto cerrado como un restaurante, donde hay mas cantidad de personas por metro cuadrado, y que no se permita funcionar a las canchas de padel, que llevan mucho menos cantidad de personas y es como si se realizada la actividad al aire libre, por las domensiones que tenemos", apuntó Hernández.

"Ahora, cuando hace unas semanas nos hicieron cerrar de nuevo, desde la Municipalidad nos ofrecieron un subsidio, pero nosotros decimos que se den a áreas más afectadas, como la salud, y que a nosotros nos permitan abrir y trabajar porque tenemos espacios muy amplios, menos gente reunida que un restaurante, por ejemplo, y además llevamos salud a la población", señaló.