La segunda edición de Tierra, Mar y Vinos sigue sumando protagonistas de renombre. Entre ellos se encuentra Andrés Rosberg, referente internacional del mundo del vino, fundador y expresidente de la Asociación Argentina de Sommeliers y expresidente de la Asociación de la Sommellerie Internacional.

En entrevista con Seta TV, Rosberg expresó su entusiasmo por visitar por primera vez la zona de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Además, adelantó que en su participación en la feria abordará “el camino del vino de la Patagonia, desde la tradición hasta la modernidad”, con foco en la historia de la vitivinicultura de la región y en las innovaciones que hoy la ponen en el mapa nacional e internacional.

“La Patagonia tiene mucho que contar: desde las primeras experiencias de hace décadas hasta los nuevos proyectos en lugares increíbles como Chubut. Vamos a hablar de cómo esos vinos reflejan identidad y diversidad”, explicó Rosberg.

Consejos para disfrutar la feria

El sommelier también ofreció recomendaciones prácticas para quienes participen de la feria, especialmente en las degustaciones con más de 40 bodegas presentes:

Beber con moderación para disfrutar mejor de la experiencia.

Mantenerse hidratado entre degustación y degustación.

Escupir el vino como práctica habitual en ferias y concursos internacionales, algo que permite probar muchas etiquetas sin perder la lucidez.

“Escupir no es de mala educación. Es la manera en que los profesionales y los aficionados pueden realmente apreciar la diversidad de vinos sin los efectos del alcohol”, aclaró.

Un evento que crece

Rosberg destacó el valor de que Rada Tilly sea sede de una feria de estas características. “Este tipo de encuentros son fundamentales para acercar el vino a la gente, para compartir conocimientos y para seguir construyendo cultura vitivinícola”, afirmó.

La feria Tierra, Mar y Vinos se realizará los días 17 y 18 de octubre de 2025, de 18 a 23 horas, en el Colegio Médico de Rada Tilly. Cada jornada incluirá:

Degustación libre de vinos de más de 40 bodegas de todo el país.

Un ciclo de charlas con enólogos y sommeliers de prestigio.

Espacio exclusivo de destilados importados.

Propuestas gastronómicas, música en vivo y sorteos.

Sobre la feria

📅 Fechas: 17 y 18 de octubre de 2025, de 18 a 23 h.

📍 Lugar: Colegio Médico de Rada Tilly.

🍷 Propuesta: Degustación libre de vinos de más de 40 bodegas de todo el país, gastronomía, música en vivo, sorteos y charlas con especialistas.

🎟️ Entradas: $50.000 por jornada a la venta en Boletería Digital (cupos limitados). Incluyen degustaciones y acceso al sector de destilados importados.

⚠️ Restricción: solo para mayores de 18 años.

El evento cuenta con el acompañamiento del Municipio de Rada Tilly y fue declarado de interés provincial y municipal, consolidándose como un encuentro que combina vino, turismo y cultura en la Patagonia.

👉 Con esta participación, Andrés Rosberg suma jerarquía internacional a un evento que busca consolidarse como uno de los encuentros más importantes del vino en la Patagonia.