Altamira se suma a la campaña “Octubre Rosa” y prevenir el cáncer de mama

Cada año, el mes de octubre invita a reflexionar y actuar frente al cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo, pero que detectada a tiempo puede tener un tratamiento exitoso.

“En Altamira nos sumamos a la campaña #OctubreRosa, promoviendo la importancia de los controles y la detección temprana”, resaltó la firma.

Como parte de esta iniciativa, lanzó una acción interna para que todas las mujeres que forman parte del instituto puedan realizar su chequeo anual, fomentando el cuidado de la salud desde adentro.

El desafío del deseo durante la oncología: la visión de una sexóloga patagónica en Octubre Rosa

Además, el equipo incorporó pañuelos rosas en sus uniformes como gesto simbólico para visibilizar la causa y acompañar el mensaje de prevención y concientización.

"Desde Altamira, acompañamos este movimiento global recordando que la prevención salva vidas.

Te invitamos a realizar tu autoexamen, programar tus estudios y compartir el mensaje", se resaltó.



Contacto

Web:

Puerto Madryn cuenta con una nueva heladería con sabores inclusivos y calidad premium

Instagram:

(Contenido patrocinado editado por un periodista de ADNSUR)