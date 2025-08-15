Ahora en Comodoro, ¡todo lo que necesitás para hacer deporte está en Open Sports!

Con casi 65 años de historia y más de 55 sucursales en todo el país, Open Sports ofrece desde ahora en sus dos sucursales de Comodoro Rivadavia lo último de Adidas, Nike, Puma, Topper, Under Armour, Reebok, Asics y todas las marcas número uno para disfrutar del deporte de alto rendimiento, profesional y amateur, con la mayor variedad de calzado e indumentaria.

Con estas dos nuevas sucursales en Comodoro, Open Sports sigue ampliando su presencia en todo el país para ofrecer siempre los mejores precios, promociones únicas, financiación de todas las tarjetas y descuentos imperdibles.

Y como no podía ser de otra manera, la apertura viene acompañada de una promo para que puedas llevarte todo con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad y en hasta tres cuotas sin interés!

¡Te esperamos en sus dos sucursales de San Martín cuatrocientos cuarenta y San Martín seiscientos catorce o desde donde quieras en opensports.com.ar!

Direcciones : San Martín 440 y San Martín 614, Comodoro Rivadavia

Web : www.opensports.com.ar

Instagram :

Facebook :



